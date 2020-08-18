В Минэнерго рассказали о самочувствии Александра Новака

У министра энергетики России Александра Новака выявлен коронавирус, это подтвердили три теста.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие", - сообщил во вторник глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске. Его слова приводит "Интерфакс".

Представитель Минэнерго сообщил агентству, что первый положительный результат теста на COVID-19 у Новака был зафиксирован в ходе поездки на Камчатку, еще два - по возвращении в Москву. В ведомстве также рассказали, что министр чувствует себя хорошо и в завтра примет участие в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи.