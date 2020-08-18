В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России

В российском генконсульстве рассказали о неизвестном мужчине, который с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии в Нью-Йорке. Нарушителя задержала полиция.

"Десятого августа 34-летний Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба. Задержанному вручили повестку в суд на шестое ноября и отпустили, как предписывает закон", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Повторное обращение в полицию от представителей российской дипмиссии зарегистрировано 14 августа. Неизвестный бросал камни на парковку у здания и повредил автомобиль. Нарушитель задержан не был. При этом в полиции уточнили, что тот же мужчина был арестован за причинение ущерба консульствам Украины и Венесуэлы.