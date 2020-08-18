В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

Работу кальянных заведений до конца 2020 года предложил ограничить член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

В своем письме к главе Минздрава России Михаилу Мурашко он отмечает, что курение в том числе и кальянов, повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.

Помимо этого, Хамзаев предложил запретить курение кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, которая запрещает курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Напомним, что 1 августа президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции".

По нему на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространены запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона.

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите", - пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания.