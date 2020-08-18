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18.08.2020 21:41
Рубрика: Общество

В полуфинал молодежного кубка "Управляй!" вышли 270 студентов

Текст: Мария Набиркина
Сегодня, 18 августа, завершился первый отборочный этап Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Из-за коронавируса было принято решение разделить заявочную кампанию на две части и продлить ее до 30 сентября. Первая продлилась до 10 июля. Участниками первого отбора стали более 5 тысяч студентов российских вузов и колледжей.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Для ребят, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрируются на кубок до 30 сентября, в октябре будет организован второй отборочный этап. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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"За участие в полуфиналах, которые мы запланировали на осень, в первой волне боролись 5369 участников - всего 1341 команда, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. - Конкурсанты состязались в управлении виртуальными компаниями. В итоге билет на один из 10 осенних региональных полуфиналов кубка "Управляй!" обеспечили себе 270 ребят. У них впереди еще почти 2 месяца, чтобы как следует подготовиться к новому рывку.

Цель Кубка "Управляй!" - выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Больше всего заявок прислали на конкурс Дальневосточный федеральный университет, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина и Уральский федеральный университет.

В чем суть соревнований? Участники выстраивают стратегии по управлению виртуальной компанией. Задания - максимально приближенны к реальным кейсам в рамках экономической ситуации, которую генерирует специальный бизнес-симулятор. Условия могут быть совершенно любыми: всемирный кризис, локальное банкротство, борьба с конкурентами и пр.

- Участие в кубке "Управляй!" позволяет студентам погрузиться в процесс управления виртуальной компанией: проводить комплексный анализ рыночных условий, развивать стратегическое мышление, а также получить первый предпринимательский и управленческий опыт, - считает ректор РАНХиГС, наставник конкурса управленцев "Лидеры России" Владимир Мау. - Подобные образовательные форматы давно используются в Президентской академии, поэтому студенты нашей филиальной сети традиционно демонстрируют высокие результаты: 52 участника от РАНХиГС стали полуфиналистами кубка "Управляй!".

Кроме уникального опыта, кубок "Управляй" дает и другие преимущества. Например, впервые в этом году полуфиналисты кубка получат 5 дополнительных баллов при поступлении на магистерские программы РАНХиГС, а финалисты и победители кубка - 25 и 50 баллов соответственно.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Директор Департамента молодежной политики Минобрнауки России Денис Аширов отметил, что кубок "Управляй!" важен для развития необходимых и востребованных на рынке труда навыков и профессиональных компетенций.

- Успешное трудоустройство студентов после окончания вуза или колледжа - один из приоритетов для министерства, - подчеркнул Денис Аширов. - Сейчас Минобрнауки разрабатывают две тематические программы. Одна - обеспечивает трудоустройство выпускников на научно-исследовательские позиции в вузы и научные институты, другая - способствует устройству студентов вузов в качестве наставников для одаренных и талантливых школьников.

Кубок "Управляй!" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

Общество Образование

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