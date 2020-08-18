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18.08.2020 18:51
Рубрика: Общество

Тень в прицеле

В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте им. академика Минца. Как известно, для снижения заметности военной техники применяются специальные радиопоглощающие покрытия. Кроме того, самолеты и корабли создаются такой формы, чтобы максимально уменьшить сигнал, отраженный от радара. Все это и делает объект незаметным для локаторов, особенно на больших расстояниях.

Предложенный российскими специалистами метод принципиально отличается от традиционного. Конечно, его суть никто не раскрывает. Правда, авторы разработки все же кое-что раскрыли. Сообщается, что на экране радара виден не сам самолет, а его локационная тень. По оценке экспертов, новый метод может стать настоящим прорывом в обнаружении на дальних расстояниях аппаратов, построенных по "стелс"-технологии.

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