В России решили помочь пострадавшей от наводнений Северной Корее

В последние недели на Корейском полуострове прошли рекордные по своей продолжительности и силе муссонные дожди, которые нанесли значительный ущерб и унесли жизни десятков людей как в Северной, так и Южной Корее. В России начали сбор средств с целью оказания помощи КНДР. Также официальный Сеул заявил, что готов оказать поддержку проживающим в северной части полуострова собратьям по крови.

В России кампанию помощи Северной Корее развернула общественная организация "Международная группа солидарности с КНДР" (МГС). В распространенном сообщении содержится призыв ко всем не остаться в стороне и "оказать финансовую помощь корейскому народу, чтобы ни блокада, ни санкции, ни стихийные бедствия не преградили путь социалистического строительства".

В интервью "Российской газете" ответственный от Международной группы солидарности с КНДР в России и странах СНГ Александр Мостов подчеркнул, что Северная находится в тяжелых условиях. "Несмотря на то, что КНДР за последнее время достигла больших успехов в строительстве самодостаточной экономике, в настоящий момент тяжкие испытания, одно за другим, свалились на нее: сперва экономические санкции, затем коронавирусная пандемия, а теперь еще и катастрофические наводнения, уничтожающие сельское хозяйство", - отметил он, добавив, что "даже небольшое участие сможет облегчить судьбу жителей пострадавших районов".

Как следует из заявления Комитета руководителей МГС подобная кампания развернута по всему миру, включая РФ, Европу и Азию. По завершению кампании, которая продлится вплоть до 24 августа, все средства будут переданы в посольство КНДР в России с указанием всех партий, организаций и частных лиц, оказавших помощь.

Аналогичный подход продемонстрировало правительство и общественные организации Южной Кореи. Несмотря на недавно прозвучавшее из Пхеньяна заявление о необходимости рассчитывать только на себя, правительство Республики Корея подчеркнуло, что оно всегда готово оказать гуманитарную помощь КНДР в борьбе с последствиями дождей и наводнений. Кроме того, недавно через Всемирную организацию здравоохранения Южная Корея пожертвовала 10 млн долларов на программы помощи женщинам и детям КНДР. Кроме того, ряд общественных организаций и местные органы власти ряда регионов Юга также передали напрямую либо через международные структуры разного вида помощь для КНДР.