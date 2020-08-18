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18.08.2020 11:07
Рубрика: Общество

В России выросло число студентов в возрасте 50+

Текст: Елена Манукиян

Среди граждан старше 50 лет вырос спрос на обучение новым профессиям. За первые семь месяцев этого года на получение бесплатного образования по стандартам Ворлдскиллс записались 25 тысяч человек, более 22 тысяч из них уже освоили компетенции, которые помогут им оставаться востребованными на рынке труда. Еще 20 тысяч заявлений находятся в резерве.

Фото: iStock
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В 2019 году на эту дату было набрано около 30% от планируемого количества учащихся. Об этом "РГ" сообщили в Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия"), где напомнили, что бесплатное образование россияне, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста, получают в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Как рассказала "РГ", заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Светлана Крайчинская, квота этого года на образование была израсходована еще 1 июня. "Уже к началу лета мы направили на обучение 25 тысяч человек в возрасте 50+, при этом люди продолжают регистрироваться - ежедневно мы получаем от 50 до 200 новых заявлений. Это свидетельствует о том, что у программы 50+ большое будущее", - пояснила она. По её словам, сегодня на выбор студентам старшего возраста предлагается 125 компетенций, обучение по которым проходит в лучших специально отобранных образовательных организациях по всей России. В этом году больше всего заявок поступило на курсы веб-дизайна, поварское дело, дошкольное воспитание и предпринимательство. По ряду направлений образование можно получить дистанционно.

Обучение длится от 72 до 256 часов. По итогам каждый выпускник сдает демонстрационный экзамен, чтобы показать приобретенные навыки на практике. Помимо традиционного документа об образовании установленного образца он получает Скиллс-паспорт - современный документ, подтверждающий профессиональный уровень владения компетенцией, который хорошо знаком ведущим работодателям страны.

Общество Образование

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