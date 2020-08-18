В СФ предложили блокировать сайты с пропагандой криминальной субкультуры

Этим документом в законодательство вводятся также сами понятия - "криминальная субкультура" и "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры".

Изменения затронут законы "Об основах профилактики правонарушений", а также "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщил сенатор агентству.

По словам Александра Башкина, такие сайты ведут, как правило, лица, находящиеся в заключении. Они "оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность", отметил парламентарий.

Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с экстремизмом, однако пропаганда криминального образа жизни часто выпадает из-под действия соответствующих законов, пояснил Башкин.

"Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание преступлений по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмов их профилактики", - считает он.

Прописанный в законопроекте досудебный порядок блокировки подобных сайтов "позволит оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием интернета", подчеркнул сенатор.

При этом он уточнил в беседе с ТАСС, что инициатива не коснется сайтов с шансоном.

"Это музыкальное искусство, оно не имеет отношения (к криминалу - прим. "РГ"). Законопроект же направлен на борьбу с пропагандой преступного образа жизни, ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства", - добавил парламентарий.

Александр Башкин рассчитывает, что принятие поправок будет способствовать снижению криминогенных факторов, рисков вовлечения несовершеннолетних в преступную среду, а также усилит соблюдение законности в местах лишения свободы.