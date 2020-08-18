В СФ предложили блокировать сайты с пропагандой криминальной субкультуры

Новости

Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok 15:01
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 15:00
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу 14:58
Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы 14:29
Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей 14:23
Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний 14:18
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 16:34
Рубрика: Власть

В СФ предложили блокировать сайты с пропагандой криминальной субкультуры

Текст: Галина Мисливская
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин направил в Госдуму законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру, сообщает РИА Новости.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Этим документом в законодательство вводятся также сами понятия - "криминальная субкультура" и "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Верховный суд запретил движение АУЕ в России

Изменения затронут законы "Об основах профилактики правонарушений", а также "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщил сенатор агентству.

По словам Александра Башкина, такие сайты ведут, как правило, лица, находящиеся в заключении. Они "оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность", отметил парламентарий.

Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с экстремизмом, однако пропаганда криминального образа жизни часто выпадает из-под действия соответствующих законов, пояснил Башкин.

"Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание преступлений по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмов их профилактики", - считает он.

Прописанный в законопроекте досудебный порядок блокировки подобных сайтов "позволит оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием интернета", подчеркнул сенатор.

При этом он уточнил в беседе с ТАСС, что инициатива не коснется сайтов с шансоном.

"Это музыкальное искусство, оно не имеет отношения (к криминалу - прим. "РГ"). Законопроект же направлен на борьбу с пропагандой преступного образа жизни, ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства", - добавил парламентарий.

Александр Башкин рассчитывает, что принятие поправок будет способствовать снижению криминогенных факторов, рисков вовлечения несовершеннолетних в преступную среду, а также усилит соблюдение законности в местах лишения свободы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
В Мали совершена попытка военного переворота
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг