В США растут продажи оружия афроамериканцам

Текущий год может оказаться для США не только временем беспрецедентного по совокупности факторов внутреннего кризиса, но и стать самым убийственным периодом в новейшей истории Америки. Согласно статистике, кривая совершенных в стране с применением огнестрельного оружия тяжких преступлений неуклонно стремится вверх, а итоговая цифра застреленных в 2020 году американцев будет наибольшей с момента начала таких подсчетов.

На фоне звучащих из уст президента США Дональда Трампа обвинений в намерении его оппонентов-демократов отнять у американцев гарантирующую право на оружие вторую поправку к конституции, граждане массово сметают с полок магазинов стволы и боеприпасы. По данным Брукингского института, только с марта по июнь в США было продано примерно на 3 миллиона единиц огнестрельного оружия больше, чем за аналогичный период прошлых лет. Наибольшую и необычную активность при этом демонстрируют афроамериканцы, которые на фоне обострения расовых противоречий в стране окончательно перестали доверять полиции. А это значит, что вновь закупленное оружие в довесок к имеющемуся на руках у граждан США арсеналу в 300 с лишним миллионов стволов уже вскоре даст о себе знать новыми выстрелами и, разумеется, новыми жертвами.

Пока одни афроамериканцы громят магазины и сносят памятники конфедератам, другие (а может быть, те же самые?) темнокожие граждане массово закупаются пистолетами, ружьями и полуавтоматическими винтовками. Как сообщило издание Business Insider со ссылкой на данные Национальной афроамериканской стрелковой ассоциации (NAGAA), в последние месяцы количество чернокожих, которые покупают огнестрел и вступают в оружейные клубы, резко возросло. По словам основателя NAGAA Филипа Смита, в первые же двое суток после резонансного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда более двух тысяч человек подали заявки на вступление в его организацию. И причины этого тренда очевидны. "Это далеко не первый раз, когда многие афроамериканцы почувствовали необходимость вооружиться для самосохранения. Но когда белая пара направляет оружие на протестующих активистов "Черные жизни важны" в Сент-Луисе, а правые экстремисты увеличивают количество нападений, половина темнокожих уже не доверяет полиции, и теперь у них нет другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на вторую поправку", - пишет The New York Times.

Справедливости ради отметим, что доля афроамериканцев среди покупателей оружия пока еще существенно уступает белым гражданам страны. Так, по данным Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) США, белые мужчины составляют более половины (55,8%) покупателей оружия и боеприпасов, а чернокожие - лишь 9,3%. Судя по данным газеты USA Today, если в 2015 году от пуль преступников погибли 13 537 американцев, то в прошлом году 15 208. А за первые семь месяцев 2020 года застрелены уже более 11 тысяч граждан США. В случае сохранения нынешних темпов криминального насилия в стране итоговый показатель станет антирекордом, прогнозирует правительственное агентство Центры по контролю и профилактике заболеваний США.