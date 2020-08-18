В Токио 79 человек скончались в августе от жары

В августе жаркая погода стала причиной гибели в Токио не менее 79 человек. Об этом сообщил телеканал NHK, отмечая, что на этой неделе в столице столбик термометра поднимается до 36 градусов.

Более 80% всех умерших - это люди в возрасте старше 70 лет. Многие японцы погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры, пишет ТАСС.

Напомним, в понедельник в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда. В прошлом году жара в Японии стала причиной гибели 126 человек, более 70 тысяч пострадали.