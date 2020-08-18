Вакцина от СOVID-19 не освобождает от прививок сезонного гриппа и ОРВИ

Создание вакцины от СOVID-19 не освобождает от прививок по профилактике сезонных острых респираторных заболеваний.

"Одно из самых тяжелых заболеваний, которое может совпасть с коронавирусной инфекцией, это грипп. Действенная профилактика складывается из комплекса мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к возбудителям инфекций. Вакцинация против гриппа - один из важных его компонентов", - считает доктор медицинских наук Татьяна Чеботарева.

Прививки от сезонного гриппа позволят снизить частоту сочетанных инфекций "Грипп + COVID-19" или предотвратить самый неблагоприятный исход инфекции у заболевшего.

В преддверии осени врач советует укрепить организм и уделить внимание рациональному питанию, закаливанию, прогулкам на свежем воздухе и достаточному сну, об этом сообщает kp.ru.