Продолжаются матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Клуб "Коламбус Блю Джэкетс" потерпел поражение от "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии - 1:2. Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Барклай Гудроу и Янни Гурд. Отметим, что голкипер "Молний" Андрей Василевский вновь был на высоте - отразив 28 бросков из 29. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Тампы".

Тем временем российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин успешно перенес операцию на левом локте. Как сообщает официальный Twitter команды, 34-летний хоккеист сможет вернуться на лед через месяц.