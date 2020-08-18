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18.08.2020 20:35
Рубрика: Спорт

Ловит шайбы

Голкипер Василевский помог "Тампе" победить
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Продолжаются матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Клуб "Коламбус Блю Джэкетс" потерпел поражение от "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии - 1:2. Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Барклай Гудроу и Янни Гурд. Отметим, что голкипер "Молний" Андрей Василевский вновь был на высоте - отразив 28 бросков из 29. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Тампы".

Фото: Gettyimages
Вылет "Питтсбурга" стал главной сенсацией стартового раунда плей-офф НХЛ

Тем временем российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин успешно перенес операцию на левом локте. Как сообщает официальный Twitter команды, 34-летний хоккеист сможет вернуться на лед через месяц.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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