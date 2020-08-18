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18.08.2020 05:00
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, почему лето все чаще напоминает осень

Текст: Ольга Игнатова
Как и прогнозировал Гидрометцентр, лето в этом году выдалось в средней полосе уж очень неоднородным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жара надолго не устанавливалась. После нескольких погожих дней наступала прохлада или начинали лить дожди. Было и несколько периодов с так называемым арктическим вторжением, когда погода за окном все больше напоминала не веселую летнюю, а скучную осеннюю. Последнее такое вторжение закончилось в конце минувшей недели. По ночам воздух остывал до плюс 6-10 градусов. Самая настоящая осень!

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Так почему же лето все чаще напоминает осень? "В период вхождения в прогретый воздух северных воздушных масс наступает осенняя погода. Ведь столица, например, расположена ближе к Белому морю, чем к Черному. Поэтому и холодный воздух с арктических морей к нам приходит быстрее", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что чем холоднее воздух, тем меньше водяного пара в нем. "Поэтому дожди вот такие монотонные, нудные, осенние. Не летние - которые проходят быстро и весело, - поясняет Вильфанд. - Но солнце все-таки сглаживает ситуацию. Поэтому изменчивость температур не такая все-таки сильная, как зимой. Если бы зимой к нам пришел холод из арктических широт, то температура бы сразу оказалась ниже нормы на 15-20 градусов. И наступили бы 30-градусные холода. Вот прошлый четверг был самым холодным на неделе, но температура оказалась ниже нормы на 4 градуса. Но не на 15! Хотя когда после 28-30 градусов температура понижается на 10 и более градусов, это очень даже ощущается".

По словам Вильфанда, арктические вторжения были всегда. "Метеорологи не полагаются на свою память. У нас есть архивы, где собрана информация о погоде за последние 140 лет. И раньше лето бывало изменчивым. Но нельзя отрицать и тот факт, что сейчас изменчивость климата стала выше. А нормальной погоды становится все меньше. Следствие - глобального потепления", - отмечает Вильфанд. И добавляет, что и в дальнейшем не стоит ожидать, что лето в средних широтах будет однородным.

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