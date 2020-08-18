Во сколько обойдется путешествие по России на автомобиле

Автокемпинги сообщают о высокой загрузке, а автомобилисты - о заторах на дорогах. При закрытых границах в автопутешествия по стране двинулись даже те, кто раньше предпочитал вояжи за границу.

Популярность автотуризма в стране растет. Чтобы поездки на автомобиле были не испытанием на выносливость, а увлекательным приключением, поменять отношение к автотуризму должны сами туристы, говорят бывалые путешественники.

"Первый и до сегодняшнего дня единственный раз мы на машине поехали на наше Черноморское побережье в 2008 году. Это был ад. Тяжелая строящаяся дорога, многократные остановки полицейскими. Думали, до моря не доедем", - рассказывает автопутешественник из подмосковных Мытищ Сергей Слепнев. Теперь все иначе. Впечатления от трассы хорошие. "С тремя пробками и заправками расстояние в 1300 км от дома до мотеля в Кореновском районе Краснодарского края проехали за 12 часов 45 минут. На мой взгля, очень хороший результат", - говорит он. Остальное расстояние в 430 км до Коктебеля - уже не препятствие. На автомобиле с семьей Сергей объехал практически все страны Европы. Так удается существенно сэкономить на авиаперелетах, поясняет он. Другая существенная статья расходов - жилье. Сергей путешествует с палаткой, потому за рубежом тратит деньги на кемпинги. На месячную поездку уходит более 100 тысяч рублей. В этом году поехали в Крым. Примерно столько же денег заложили на съем апартаментов, так как хороших кемпингов в России пока нет, говорит он.

Многие россияне едут на отдых по России в автомобилях из желания сэкономить и ради свободы передвижения. Автопутешествия выходят примерно на 40% дешевле, чем готовые туры, рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Основные расходы автотуриста складываются из трат на топливо и на жилье. Большая часть россиян путешествуют на тех автомобилях, которые есть у них в распоряжении, то есть на обычных легковых машинах. По статистике, их в России более 55 млн. Путешествовать можно и с караваном - это прицеп с домом на колесах. Они распространены за рубежом, но в России на всю страну таких транспортных средств всего 2,5 тысячи. В этом году до сентября раскуплены все арендные автодома, рассказывает Лобарев. Собственного серийного производства автодомов в России нет, а зарубежные стоят очень дорого.

Для легкового автомобиля затраты на топливо на дорогу в тысячу километров составят примерно более 3 тысяч рублей, с караваном - более 6 тысяч рублей.

Путешественникам на легковом автомобиле часто приходится останавливаться в гостиницах. Палатки все же подходят больше для южных регионов. Комната в гостинице стоит в среднем от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от направления. Так что за две недели поездки выйдет около 60 тысяч рублей.

Но и аренда каравана стоит примерно столько же, сколько номер в недорогой гостинице - 2-3,5 тысячи рублей в сутки. Так что здесь все зависит только от предпочтений туристов. Кстати, путешествовать можно и на трейлере. Но аренда такого транспортного средства стоит уже около 10 тысяч рублей в сутки.

Если путешественник все же решился отправиться в дорогу на легковом автомобиле и ночевать в палатке, он может сэкономить на жилье до 40%. Только останавливаться на ночлег скорее придется на специальных площадках - кемпингах.

Их система более развита в центре страны и на юге. Например, кемпинг на Черноморском побережье у Джубги стоит от 110 рублей в сутки на одного человека в зависимости от места отдыха, даты и количества гостей. Площадка оборудована бесплатным Wi-Fi, есть магазин, камера хранения, детская площадка, прачечная, горячий душ с отдельными кабинками, туалеты. Также на территории кемпинга действует освещение, проведено электричество. Администратор, кстати, рассказала, что в кемпинге размещаются около 200 человек, и сейчас практически все места заняты.

Есть комплексы, где оплата взимается с машины. Например, кемпинг в Коктебеле обойдется в 800 рублей с машины. Немного дороже размещение в кемпинге на озере Селигер в Тверской области - 200-300 рублей с человека.

"За время путешествия пройдено примерно 2700 км, потрачено 17 тысяч рублей, из которых 6 тысяч на топливо (машина на газе), примерно пара тысяч - на экскурсии, стоянки, сувениры, а остальное - на еду и питье на стоянках и в дороге", - резюмирует путешественник, проехавший вдвоем с женой из Новосибирской области в Хакасию. Ночевали в палатке.

Этим летом спрос на автотуризм в Ленинградской, Тверской, Новгородской областях, на Алтае, в Крыму и Краснодарском крае увеличился по сравнению с прошлым годом на 20%, говорит Лобарев. Вот только придорожная инфраструктура уже отстает от увеличивающегося потока автотуристов. На 520 км по Чуйскому тракту есть всего один платный туалет, приводит пример Лобарев. А еще должны быть гостиницы и кемпинги, заправки, стоянки, кафе, магазины. Над этим нужно работать региональной власти, считает он.

Чтобы в России развивался автотуризм, нужно поддерживать инвестиции в создание придорожной инфраструктуры. Но также нужно, чтобы поменялся менталитет у путешественников, замечает Сергей Слепнев. Люди должны быть готовы платить за комфортную поездку.