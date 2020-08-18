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18.08.2020 07:32
Рубрика: Общество

Врач назвал жирные продукты, от которых многие ошибочно отказываются

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанский диетолог Даниэль Урсуа в интервью газете La Vanguardia перечислил вкусные и полезные продукты, от которых многие отказываются, опасаясь набора лишнего веса и прочих негативных последствий для организма. На самом деле, такую пищу при желании можно есть ежедневно, уверен эксперт.

Фото: iStock
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Среди продуктов, которые часто "демонизируют", специалист выделил куриные яйца.

По словам Урсуа, употребление одного яйца в день безопасно для здоровья (с точки зрения содержания в продукте холестерина) и дает человеку белок высокого качества, полезные жиры, витамины и так далее.

Врач также отметил, что многие, садясь на диету, отказываются от орехов - достаточно калорийного продукта. Однако, если съедать горсть орехов на завтрак, то едва ли это приведет к набору веса. Специалист ссылается на результаты масштабного исследования, проведенного учеными из Университета Наварры и Гарвардского университета. Работа показала отсутствие связи между умеренным потреблением орехов и набором веса. А также подтвердила, что включение орехов в рацион связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замыкают список продуктов, богатых полезными жирами, авокадо, жирная рыба и молоко. В умеренном количестве такая пища вреда не принесет и даст организму массу полезных веществ, пояснил диетолог.

Наука Общество Здоровье

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