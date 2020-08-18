Врач назвал жирные продукты, от которых многие ошибочно отказываются

Испанский диетолог Даниэль Урсуа в интервью газете La Vanguardia перечислил вкусные и полезные продукты, от которых многие отказываются, опасаясь набора лишнего веса и прочих негативных последствий для организма. На самом деле, такую пищу при желании можно есть ежедневно, уверен эксперт.

Среди продуктов, которые часто "демонизируют", специалист выделил куриные яйца.

По словам Урсуа, употребление одного яйца в день безопасно для здоровья (с точки зрения содержания в продукте холестерина) и дает человеку белок высокого качества, полезные жиры, витамины и так далее.

Врач также отметил, что многие, садясь на диету, отказываются от орехов - достаточно калорийного продукта. Однако, если съедать горсть орехов на завтрак, то едва ли это приведет к набору веса. Специалист ссылается на результаты масштабного исследования, проведенного учеными из Университета Наварры и Гарвардского университета. Работа показала отсутствие связи между умеренным потреблением орехов и набором веса. А также подтвердила, что включение орехов в рацион связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замыкают список продуктов, богатых полезными жирами, авокадо, жирная рыба и молоко. В умеренном количестве такая пища вреда не принесет и даст организму массу полезных веществ, пояснил диетолог.