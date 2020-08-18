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18.08.2020 10:58
Рубрика: В мире

Все партии поддержали перенос выборов в Новой Зеландии

Текст: Юрий Когалов

Новая Зеландия перенесла на месяц парламентские выборы. Новой датой проведения голосования вместо 19 сентября было выбрано 17 октября. Как передает AFP, это решение премьер-министр Джасинда Ардерн приняла под давлением как правящей коалиции, так и оппозиции.

Фото: Facebook
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Поводом для переноса стала вспышка коронавируса в городе Окленд, самом густонаселенном в стране. Случаи COVID-19 были выявлены на прошлой неделе внутри страны впервые после 102-дневного перерыва (на протяжении более трех месяцев заболевших выявляли лишь на границе и тут же помещали в карантин). В настоящее время число случаев в Новой Зеландии достигло 90 человек (большая часть случаев связана со вспышкой в Окленде). Эпидемиологи все еще выясняют источник вируса, но склоняются к тому, что он был завезен из-за границы. Чтобы пресечь дальнейшее распространение COVID-19, власти ввели в Окленде карантин. По мнению политиков, убедивших премьер-министра перенести голосование, четырех недель вполне достаточно, чтобы справиться с ситуацией.

По словам Ардерн, отсрочка выборов позволит партиям провести полноценные избирательные кампании, поскольку пока в стране действуют различные ограничения. При этом она заявила, что не собирается переносить голосование еще раз. "Я не буду менять дату снова", - предупредила премьер-министр.

Как отмечают эксперты, Лейбористская партия, которую возглавляет Ардерн, является явным фаворитом предстоящих выборов. Благодаря введенным властями ограничениям в Новой Зеландии было зарегистрировано лишь порядка 1,3 тысячи случаев коронавируса, 22 человека скончались. Эти показатели на фоне почти 22 миллионов случаев в мире, могут позволить партии Ардерн получить абсолютное большинство в парламенте (сейчас лейбористы правят в коалиции с "зелеными" и партией "Новая Зеландия прежде всего").

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