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18.08.2020 09:15
Рубрика: В мире

ВВС Израиля впервые в истории проведут военные учения с коллегами из ФРГ

Текст: Александр Гусаров

Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля накануне приземлились на военной авиабазе у немецкого города Кельн, где впервые в истории пройдут совместные учения израильских летчиков и их коллег из Люфтваффе. С германской стороны в них примут участие истребители Eurofighter.

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В ходе маневров "стратегической важности" предполагается в числе прочего отработать германо-израильское взаимодействие при полетах в незнакомых условиях, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны Израиля.

Как сообщает Deutsche Welle, помимо военных учений израильские истребители проведут символический пролет над бывшим нацистским концлагерем Дахау в память о жертвах Холокоста. Здесь также пройдет совместное мемориальное мероприятие с участием министра обороны Германии. Кроме того, военные летчики Израиля пролетят над пригородами Мюнхена, где в ходе Олимпийских игр 1972 года был совершен теракт, жертвами которого стали 11 израильских спортсменов.

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