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18.08.2020 05:25
Рубрика: В мире

ВВС США изучат данные о замеченном рядом с самолетом Трампа беспилотнике

Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Фото: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, замеченном рядом с президентским самолетом. Это случилось, когда борт совершал посадку на авиабазе Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона, пишет Reuters.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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"Объект, похожий на беспилотник, заметил один из журналистов пресс-пула Белого дома, находившихся на борту. Данный вопрос сейчас изучается", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Инцидент не помешал борту благополучно приземлится. Военные уточнили, что в американскую столицу президент страны вернулся из штата Нью-Джерси.

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