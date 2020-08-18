ВВС США изучат данные о замеченном рядом с самолетом Трампа беспилотнике

ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, замеченном рядом с президентским самолетом. Это случилось, когда борт совершал посадку на авиабазе Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона, пишет Reuters.

"Объект, похожий на беспилотник, заметил один из журналистов пресс-пула Белого дома, находившихся на борту. Данный вопрос сейчас изучается", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Инцидент не помешал борту благополучно приземлится. Военные уточнили, что в американскую столицу президент страны вернулся из штата Нью-Джерси.