Взгляд из России на события в родной Беларуси в августе 2020-го

Новости

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 23:35
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 23:21
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 23:19
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 22:55
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 22:31
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 22:30
Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 22:06
Инфекционист: Рост заразности коронавируса - хорошая новость для людей 21:59
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 21:32
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 20:58
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера 20:48
Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 22:10
Рубрика: В мире

Людьми зваться

Взгляд из России на события в родной Беларуси в августе 2020-го
Текст: Ядвига Юферова (почетный гражданин города Ивье, заместитель главного редактора "Российской газеты")
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8237)
Боль и восторг. Отчаянье и гордость. Возмущение насилием и перебор вариантов: а что и кто завтра - не потеряем ли мы друг друга?
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Затянувшееся общественное молчание российской интеллигенции многие мои белорусские друзья истолковали как поддержку формально победившего. От них я получила одно из самых сильных впечатлений - видео и фотографии, снятые из окон нашего бывшего дома, где мы жили до переезда в Москву, на Машерова, 39 (теперь это проспект Победителей с видом на Стелу). Море силы и единства. Желание перемен.

События в Беларуси - будто последнее эхо распада огромной империи и выбора нового образа жизни на постсоветском пространстве. В августе 1991 года так же на улицы выходила вся Москва...

Колесо истории, которое уже не остановить, в эти августовские дни неумолимо катится (куда?). Народ Беларуси проголосовал. И голоса эти сегодня не надо считать и пересчитывать. Они разносятся по всему миру. И этот выбор надо уважать и принимать. Протест не элитарный - народный.

Если ты уверен в победе, зачем лететь на вертолете на завод, где цех, как и площадь Незалежности, встречает одним лозунгом "Уходи!". Нельзя обижаться на народ и грозить ему, ибо именно он (реально и по Конституции) источник власти. "Умру, но власть не отдам"? Из политики, как из гостей, надо уходить вовремя. Пока всем не надоел, будучи даже когда-то кумиром.

События в Беларуси - будто последнее эхо распада огромной империи и выбора нового образа жизни на постсоветском пространстве

Кто же тогда поддерживает сейчас тебя, если рабочий класс вместе с опорным крестьянством против?

Силовики? Если на площадь вышло сто человек, их можно арестовать. Если тысяча - их можно разогнать. А если сотни тысяч? Выход один - перейти на сторону сотен тысяч. Эту мантру мировая история не раз повторяла.

Правящая элита? В этом приходится крупно сомневаться. За 26 лет правления восемь раз отправлялось в отставку правительство, сотни министров. Компетентность лихо менялась на лояльность. Часто с унижением и арестами. Никто не забыл, ничто не забыто, как публично, с наручниками уводили министра сельского хозяйства Василия Леонова. А сколько генеральных директоров крупнейших гигантов было отправлено за решетку, потому что те не принимали правила игры и ведения бизнеса. А судебный процесс над могилевским председателем колхоза, дважды Героем Соцтруда Василием Старовойтовым, который потряс всю республику ...

Рецепты цветных революций хорошо известны. Как и рецепты против них - доверие к власти. Фото: Reuters

20 лет подряд отпуск мы проводили у родителей в западнобелорусском городке Ивье. Вечерние информационные программы с одним солистом были таким же обязательным ритуалом, как дневная поездка на Неман с корзинкой, в которой лежали полендвица со свежим огурцом.

При очередном разносе сидящих с опущенными головами членов правительства (хотя бы пронесло!), помню, прозвучало запомнившееся на всю жизнь обращение к министру культуры: "А что ты сядзишь, як мыш пад веникам?!".

Тогда невольно мелькнуло: кого бы в России не снимали, никогда публичных оскорблений от первого лица не звучало.

Павла Латушко, бывшего министра культуры республики и посла во Франции, освободили в эти дни от должности директора Купаловского театра. Он посмел публично с коллективом академического национального театра заявить, что против насилия, при этом настойчиво поправляя журналистов: "Я - не оппозиция, я - большинство".

Положа руку на сердце, мысленно поклонилась Владимиру Теодоровичу Спивакову, который одним из первых в России заявил: "Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена..." Насчет белорусского ордена (столько лет публика вызывала знаменитого российского музыканта на бис), не уверена, а вот насчет повода выразить позицию солидарна.

Ведь народ вышел на улицу защищать не просто украденные голоса. Люди поднялись против задержания и избиения людей. Вышли матери в белом, разыскивая своих детей. При этом очевидно, что протокол цветной революции тоже был пущен в дело, иные сторонники не дремали. Но сколько бы ни разоблачались фейки, еще больше все убеждались, что вышел Народ. Потому что так дальше жить и терпеть нельзя. Вышел мирно, как умеют, оказывается, только белорусы.

И сколько поводов не только для возмущения, но и для гордости дали эти протесты. Советник мэра Иерусалима, бывшая киевлянка, постит в "Фейсбуке" один из самых популярных в эти дни текстов:

"Что знали о белорусах? Партизаны, терпилы, драники.

Что теперь знают или должен знать весь мир?

... Белорусы очень организованны. Настолько организованны, что бастуют с перерывом на работу.

...Прежде чем стать на скамейку в очередном протесте, белорусы снимают обувь. ... Все дарят другу цветы, воду и еду.

... Люди убегали от ОМОНа (те были, конечно, вдалеке, но все же), и зафиксировали прохожие - убегающие остановились на красный свет. На красный бежать нельзя. Это знает каждый белорус.

... Парковались как надо. Газон девственно чист. ... Адвокаты сидят у Окрестина и работают. Бесплатно.

... Нет деления на интеллигенцию, айтишников и рабочих, есть просто Белорусы - те, кто за свободу, перемены и честность.

И выйти на улицы многотысячной нацией, где каждый улыбается друг другу, потому что знает: мы против диктатуры и насилия. Очень многим из нас, правда, страшно. Но мы делаем вид, что не очень.

Просто иначе уже нельзя. Люблю..."

Так что же происходит в Белоруссии?

Нельзя обижаться на народ и грозить ему, ибо именно он (реально и по Конституции) источник власти

Читаем классику. Никому не известный молодой поэт, который, кстати, учился в начале прошлого века в Санкт-Петербурге, написал строки, которые сделали его моментально известным. Янка Купала больше века назад написал практически белорусский гимн "А хто там iдзе?", про который он говорил: "Мне хотелось крикнуть на весь мир о том, как тяжело страдает народ, угнетенный царем и капиталистами". Его потом многие переводили, но первый перевод сделал в 1911 году Максим Горький ("А кто там идет по болотам и лесам//Огромной такою толпой?//Белоруссы... //А что они несут на худых плечах,//Что подняли они на худых руках?//Свою кривду...// А куда они несут эту кривду всю,//А кому они несут напоказ свою?//На свет божий.//А кто ж это их, не один миллион, -//Кривду несть научил, разбудил их сон?//Нужда, горе. //А чего ж теперь захотелось им,//Угнетенным века, им, слепым и глухим?//Людьми зваться...")

Сканирую новости с левого и правого берега бурной информационной реки. Все вирусологи опять стали политологами. Люди переживают: не дай бог, дело дойдет до крови, и Россия вынуждена будет проявить себя.

Россия, мне кажется, непременно проявит себя. Мудростью. Я не политолог, у меня нет публичных прогнозов, я просто человек двух культур, богатый на две родины, гордиться мне хочется каждой. Но обнаженной кожей чувствую, как нельзя в дискуссиях и шоу обижать братский народ категоричными заявлениями, нужно быть деликатными в эпитетах лидеров, которых люди выбрали за неимением других, уничтоженных за 26 лет.

А что и кто завтра - не потеряем ли мы друг друга? Фото: Reuters

Я часто повторяю известную полубыль-полулегенду. Когда Никита Сергеевич, постучав ботинком по трибуне ООН, высокомерно похлопал по плечу и Гэса Холла, бывшего тогда секретарем компартии США (было и такое), спросил: "Чем мы вам можем помочь, товарищ Холл?", тот просто ответил Хрущеву: "Живите лучше".

Нынешнее поколение выбирает уже не пепси. Оно выбирает смартфон, через который чувствует себя гражданином мира. Многие хотели бы жить и работать в родной Беларуси, но реальность сегодня такова, что молодежь вынуждена эмигрировать. Дети моих родных друзей, замечательных, образованных, трудолюбивых белорусов, которые смотрят в кинотеатрах транслируемые на весь мир премьеры Большого, не смогли найти себя дома. Полина осваивает модельный бизнес в Лондоне. Миша держит ресторанный бизнес в США. Владислав двигает науку в Германии под покровом "Мерседеса". Устина по линии ООН занимается беженцами в Кении. Денис в Москве представляет крупную зарубежную автомобильную компанию. Какой цвет, какая сила! Увы, не на родине. Мама Полины едет недорого до Вильнюса, а оттуда улетает за 50 евро в гости к своей дочери. Отец Владислава садится в машину и едет километров 200 до Варшавы, потом еще четыреста до Германии и помогает там своему сыну строить дом.

Это надо все видеть и понимать в Москве. Белорусы даже в бытовом плане живут гораздо больше в европейском контексте, чем мы.

На этом перекрестке войны и режимы катались во все времена и во все стороны. В Западной Беларуси еще до сих пор можно услышать непонятное для других летоисчисление: "Это было при первых Советах или при вторых? Не, при первых немцах..."

Еще устами Солженицына когда-то была произнесена знаменитая фраза о сбережении русского народа. Сегодня важно говорить и о сбережении белорусского народа. О его праве жить со своим выбором, со своим флагом, со своим языком, со своей удивительной толерантностью и дружеством к своим соседям.

Звучавшее на площадях народное "Уходи" ни разу не было против России.

Только уважение к народу, только понимание его выбора может оставить нас братьями.

Помню знаменитую книгу 2006 года Леонида Кучмы : "Украина - не Россия", которую прочитала за одну ночь. Так вот, Белоруссия - не Украина. Но Белоруссия - и не Россия. Это Беларусь.

Дайте людям право на цвет и флаг. Проголосует большинство на национальном референдуме за бело-красный как символ свободы - и это будет прекрасно. Выбор не только флага, смысла и цели жизни - за народом. Только бы народ еще не ошибся в выборе своего лидера. Такое тоже в истории бывало.

Прямая речь

Янка Купала, народный поэт Беларуси:

А хто там iдзе, а хто там iдзе

У агромнiстай такой грамадзе?

- Беларусы.

А што яны нясуць на худых плячах,

На руках крывi, на нагах у лапцях?

- Сваю кры ду.

А куды ж нясуць гэту кры ду сю,

А куды ж нясуць на паказ сваю?

- На свет цэлы.

А хто гэта iх, не адзiн мiльён,

Крыўду несць наўчыў, разбудзiў их сон?

- Бяда, гора.

А чаго ж, чаго захацелась iм,

Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм?

- Людзьмi звацца

1908 год

Первый перевод стихотворения Янки Купалы "А кто там идет" сделал Максим Горький и опубликовал его в журнале "Современный мир" в 1911 году. Потом этот своеобразный гимн перевели более чем на сто языков мира. Среди самых известных русских - перевод Михаила Исаковского.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции