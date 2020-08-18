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18.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 693
  • 2. Санкт-Петербург 157
  • 3. Свердловская область 149
  • 4. Московская область 145
  • 5. Ставропольский край 128
  • 6. Ростовская область 128
  • 7. Красноярский край 117
  • 8. Нижегородская область 116
  • 9. Иркутская область 108
  • 10. Оренбургская область 100
  • 11. Саратовская область 98
  • 12. Кемеровская область 96
  • 13. Воронежская область 95
  • 14. Ульяновская область 95
  • 15. Омская область 94
  • 16. Алтайский край 91
  • 17. Волгоградская область 89
  • 18. Приморский край 89
  • 19. Краснодарский край 84
  • 20. Архангельская область 83
  • 21. Ямало-Ненецкий АО 76
  • 22. Хабаровский край 73
  • 23. Ханты-Мансийский АО 72
  • 24. Мурманская область 67
  • 25. Челябинская область 67
  • 26. Пермский край 64
  • 27. Республика Дагестан 60
  • 28. Сахалинская область 60
  • 29. Тюменская область 55
  • 30. Кировская область 51
  • 31. Пензенская область 51
  • 32. Новосибирская область 50
  • 33. Республика Саха (Якутия) 47
  • 34. Белгородская область 45
  • 35. Астраханская область 44
  • 36. Томская область 44
  • 37. Орловская область 43
  • 38. Самарская область 43
  • 39. Ярославская область 37
  • 40. Республика Алтай 37
  • 41. Вологодская область 35
  • 42. Республика Башкортостан 34
  • 43. Чувашская Республика 33
  • 44. Республика Бурятия 33
  • 45. Ивановская область 32
  • 46. Республика Мордовия 32
  • 47. Республика Коми 31
  • 48. Республика Татарстан 30
  • 49. Костромская область 28
  • 50. Курская область 28
  • 51. Тульская область 28
  • 52. Удмуртская Республика 27
  • 53. Рязанская область 26
  • 54. Тверская область 26
  • 55. Ленинградская область 26
  • 56. Калужская область 25
  • 57. Псковская область 25
  • 58. Курганская область 25
  • 59. Республика Ингушетия 24
  • 60. Магаданская область 24
  • 61. Республика Крым 24
  • 62. Тамбовская область 23
  • 63. Калининградская область 23
  • 64. Владимирская область 22
  • 65. Новгородская область 20
  • 66. Республика Тыва 19
  • 67. Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 68. Брянская область 17
  • 69. Кабардино-Балкарская Республика 17
  • 70. Республика Марий Эл 17
  • 71. Амурская область 17
  • 72. Липецкая область 16
  • 73. Республика Хакасия 16
  • 74. Республика Адыгея 15
  • 75. Камчатский край 14
  • 76. Смоленская область 13
  • 77. Республика Северная Осетия 10
  • 78. Забайкальский край 10
  • 79. Республика Калмыкия 6
  • 80. Чеченская Республика 6
  • 81. г. Севастополь 6
  • 82. Республика Карелия 4
  • 83. Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 932 493 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0,0%
  • 2. Республика Карелия 0,1%
  • 3. Московская область, Забайкальский край, Смоленская область, Брянская область, Республика Северная Осетия, Республика Калмыкия 0,2%

За последние сутки подтверждено 132 летальных случая:

  1. Владимирская область 4
  2. Ивановская область 1
  3. Калужская область 2
  4. Костромская область 2
  5. Липецкая область 1
  6. Московская область 5
  7. Орловская область 1
  8. Смоленская область 1
  9. Тверская область 1
  10. Тульская область 2
  11. Москва 11
  12. Ленинградская область 2
  13. Мурманская область 4
  14. Псковская область 1
  15. Санкт-Петербург 19
  16. Республика Адыгея 1
  17. Республика Калмыкия 1
  18. Республика Крым 2
  19. Краснодарский край 2
  20. Астраханская область 1
  21. Волгоградская область 1
  22. Ростовская область 5
  23. Севастополь 1
  24. Ставропольский край 3
  25. Удмуртская Республика 2
  26. Пермский край 2
  27. Кировская область 1
  28. Нижегородская область 3
  29. Оренбургская область 1
  30. Пензенская область 1
  31. Саратовская область 1
  32. Свердловская область 2
  33. Ханты-Мансийский АО 1
  34. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  35. Челябинская область 2
  36. Алтайский край 8
  37. Красноярский край 5
  38. Иркутская область 9
  39. Кемеровская область 1
  40. Новосибирская область 4
  41. Омская область 8
  42. Республика Саха (Якутия) 2
  43. Приморский край 1
  44. Магаданская область 1
  45. Хабаровский край 2
За весь период в России умерли 15 872 человека

За прошедшие сутки выписано из стационаров 6527 выздоровевших:

  1. Белгородская область 75
  2. Брянская область 1
  3. Владимирская область 11
  4. Воронежская область 205
  5. Ивановская область 121
  6. Калужская область 49
  7. Костромская область 49
  8. Курская область 25
  9. Липецкая область 60
  10. Московская область 118
  11. Орловская область 28
  12. Рязанская область 18
  13. Смоленская область 54
  14. Тамбовская область 49
  15. Тверская область 12
  16. Тульская область 35
  17. Ярославская область 51
  18. Москва 1155
  19. Республика Карелия 12
  20. Республика Коми 74
  21. Архангельская область 31
  22. Вологодская область 45
  23. Калининградская область 41
  24. Ленинградская область 25
  25. Мурманская область 215
  26. Новгородская область 32
  27. Псковская область 39
  28. Санкт-Петербург 83
  29. Республика Адыгея 22
  30. Республика Калмыкия 5
  31. Республика Крым 46
  32. Краснодарский край 52
  33. Астраханская область 91
  34. Волгоградская область 135
  35. Ростовская область 132
  36. Севастополь 9
  37. Республика Дагестан 44
  38. Республика Ингушетия 18
  39. Кабардино-Балкарская Республика 20
  40. Карачаево-Черкесская Республика 32
  41. Республика Северная Осетия - Алания 24
  42. Чеченская Республика 25
  43. Ставропольский край 64
  44. Республика Башкортостан 121
  45. Республика Марий Эл 17
  46. Республика Мордовия 15
  47. Республика Татарстан 25
  48. Удмуртская Республика 28
  49. Республика Чувашия 230
  50. Пермский край 7
  51. Кировская область 15
  52. Нижегородская область 115
  53. Оренбургская область 137
  54. Пензенская область 66
  55. Самарская область 59
  56. Саратовская область 158
  57. Ульяновская область 97
  58. Курганская область 26
  59. Свердловская область 74
  60. Тюменская область 27
  61. Ханты-Мансийский АО 146
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 134
  63. Челябинская область 127
  64. Республика Алтай 32
  65. Республика Тыва 104
  66. Республика Хакасия 34
  67. Алтайский край 184
  68. Красноярский край 71
  69. Иркутская область 226
  70. Кемеровская область 96
  71. Новосибирская область 52
  72. Омская область 106
  73. Томская область 50
  74. Республика Бурятия 48
  75. Республика Саха (Якутия) 16
  76. Забайкальский край 21
  77. Камчатский край 12
  78. Приморский край 121
  79. Амурская область 48
  80. Магаданская область 12
  81. Хабаровский край 92
  82. Сахалинская область 140
  83. Еврейская автономная область 6
За весь период пандемии из стационаров выписано 742 628 выздоровевших
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