За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 693
- 2. Санкт-Петербург 157
- 3. Свердловская область 149
- 4. Московская область 145
- 5. Ставропольский край 128
- 6. Ростовская область 128
- 7. Красноярский край 117
- 8. Нижегородская область 116
- 9. Иркутская область 108
- 10. Оренбургская область 100
- 11. Саратовская область 98
- 12. Кемеровская область 96
- 13. Воронежская область 95
- 14. Ульяновская область 95
- 15. Омская область 94
- 16. Алтайский край 91
- 17. Волгоградская область 89
- 18. Приморский край 89
- 19. Краснодарский край 84
- 20. Архангельская область 83
- 21. Ямало-Ненецкий АО 76
- 22. Хабаровский край 73
- 23. Ханты-Мансийский АО 72
- 24. Мурманская область 67
- 25. Челябинская область 67
- 26. Пермский край 64
- 27. Республика Дагестан 60
- 28. Сахалинская область 60
- 29. Тюменская область 55
- 30. Кировская область 51
- 31. Пензенская область 51
- 32. Новосибирская область 50
- 33. Республика Саха (Якутия) 47
- 34. Белгородская область 45
- 35. Астраханская область 44
- 36. Томская область 44
- 37. Орловская область 43
- 38. Самарская область 43
- 39. Ярославская область 37
- 40. Республика Алтай 37
- 41. Вологодская область 35
- 42. Республика Башкортостан 34
- 43. Чувашская Республика 33
- 44. Республика Бурятия 33
- 45. Ивановская область 32
- 46. Республика Мордовия 32
- 47. Республика Коми 31
- 48. Республика Татарстан 30
- 49. Костромская область 28
- 50. Курская область 28
- 51. Тульская область 28
- 52. Удмуртская Республика 27
- 53. Рязанская область 26
- 54. Тверская область 26
- 55. Ленинградская область 26
- 56. Калужская область 25
- 57. Псковская область 25
- 58. Курганская область 25
- 59. Республика Ингушетия 24
- 60. Магаданская область 24
- 61. Республика Крым 24
- 62. Тамбовская область 23
- 63. Калининградская область 23
- 64. Владимирская область 22
- 65. Новгородская область 20
- 66. Республика Тыва 19
- 67. Карачаево-Черкесская Республика 18
- 68. Брянская область 17
- 69. Кабардино-Балкарская Республика 17
- 70. Республика Марий Эл 17
- 71. Амурская область 17
- 72. Липецкая область 16
- 73. Республика Хакасия 16
- 74. Республика Адыгея 15
- 75. Камчатский край 14
- 76. Смоленская область 13
- 77. Республика Северная Осетия 10
- 78. Забайкальский край 10
- 79. Республика Калмыкия 6
- 80. Чеченская Республика 6
- 81. г. Севастополь 6
- 82. Республика Карелия 4
- 83. Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 932 493 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0,0%
- 2. Республика Карелия 0,1%
- 3. Московская область, Забайкальский край, Смоленская область, Брянская область, Республика Северная Осетия, Республика Калмыкия 0,2%
За последние сутки подтверждено 132 летальных случая:
- Владимирская область 4
- Ивановская область 1
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Москва 11
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 4
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 19
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Севастополь 1
- Ставропольский край 3
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 2
- Алтайский край 8
- Красноярский край 5
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 4
- Омская область 8
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период в России умерли 15 872 человека
За прошедшие сутки выписано из стационаров 6527 выздоровевших:
- Белгородская область 75
- Брянская область 1
- Владимирская область 11
- Воронежская область 205
- Ивановская область 121
- Калужская область 49
- Костромская область 49
- Курская область 25
- Липецкая область 60
- Московская область 118
- Орловская область 28
- Рязанская область 18
- Смоленская область 54
- Тамбовская область 49
- Тверская область 12
- Тульская область 35
- Ярославская область 51
- Москва 1155
- Республика Карелия 12
- Республика Коми 74
- Архангельская область 31
- Вологодская область 45
- Калининградская область 41
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 215
- Новгородская область 32
- Псковская область 39
- Санкт-Петербург 83
- Республика Адыгея 22
- Республика Калмыкия 5
- Республика Крым 46
- Краснодарский край 52
- Астраханская область 91
- Волгоградская область 135
- Ростовская область 132
- Севастополь 9
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 20
- Карачаево-Черкесская Республика 32
- Республика Северная Осетия - Алания 24
- Чеченская Республика 25
- Ставропольский край 64
- Республика Башкортостан 121
- Республика Марий Эл 17
- Республика Мордовия 15
- Республика Татарстан 25
- Удмуртская Республика 28
- Республика Чувашия 230
- Пермский край 7
- Кировская область 15
- Нижегородская область 115
- Оренбургская область 137
- Пензенская область 66
- Самарская область 59
- Саратовская область 158
- Ульяновская область 97
- Курганская область 26
- Свердловская область 74
- Тюменская область 27
- Ханты-Мансийский АО 146
- Ямало-Ненецкий автономный округ 134
- Челябинская область 127
- Республика Алтай 32
- Республика Тыва 104
- Республика Хакасия 34
- Алтайский край 184
- Красноярский край 71
- Иркутская область 226
- Кемеровская область 96
- Новосибирская область 52
- Омская область 106
- Томская область 50
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 16
- Забайкальский край 21
- Камчатский край 12
- Приморский край 121
- Амурская область 48
- Магаданская область 12
- Хабаровский край 92
- Сахалинская область 140
- Еврейская автономная область 6
За весь период пандемии из стационаров выписано 742 628 выздоровевших