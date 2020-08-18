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18.08.2020 19:28
Рубрика: В мире

Монарх укрылся у залива

Журналисты "нашли" бывшего испанского короля
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Испанские СМИ наконец узнали, куда делся почетный король Хуан Карлос I, на фоне скандалов временно покинувший страну. Как оказалось, вот уже две недели он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это время местонахождение монарха в отставке хранилось секрете, и только теперь во дворце Сарсуэлы, на протяжении нескольких десятилетий являвшемся резиденцией Хуана Карлоса I, раскрыли эту информацию.
Фото: Sergio Barrenechea/EPA Фото: Sergio Barrenechea/EPA
Фото: Sergio Barrenechea/EPA

Впрочем, тайной она являлась только для СМИ, власти Испании прекрасно знали, где находится монарх, и имели возможность с ним связаться, если бы, например, возникла необходимость вызвать его на допрос в прокуратуру или Верховный суд. Как заявлял министр юстиции Хуан Карлос Кампо, на "поиски почетного короля не ушло бы и секунды".

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Как выяснилось, дворец Сарсуэла Хуан Карлос I покинул за день до того, как о его решении уехать на время из страны стало известно общественности. Один день он провел в Саншеншо (в Галисии) со своими друзьями, а затем частным самолетом вылетел из аэропорта Виго в Абу-Даби. Сколько времени он там еще проведет, неизвестно, ведь многие личные друзья бывшего короля из разных стран звали его к себе в гости. Сам Хуан Карлос I не исключал, что до того, как в сентябре вернется в Испанию, побывает в Доминиканской Республике.

Стоит отметить, что ОАЭ были одной из последних стран, которые Хуан Карлос I посетил перед тем, как в 2014 году передал трон своему сыну королю Филиппу VI. Тогда он совершил тур по странам Персидского залива, с которыми Испания имеет тесные экономические связи. Некоторые контракты были заключены благодаря как раз почетному королю. За что, как полагает теперь следствие, ему перечислялись немалые суммы, которые затем хранились на счетах в Швейцарии.

Впрочем, более явные подарки со стороны ОАЭ тоже нанесли немалый вред репутации Хуана Карлоса I. В 2011 году во время Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби шейх Дубая и премьер ОАЭ Мухаммед бен Рашид подарил ему два спортивных Ferrari стоимостью порядка 700 тысяч евро. В тот момент Испания еще не вышла из экономического кризиса 2008 года, и данный презент был воспринят простыми испанцами крайне негативно. В итоге оба автомобиля долгое время пылились в гараже, один из них потом был передан минфину.

А король Филипп VI вскоре после того, как взошел на трон, запретил членам королевской семьи принимать столь роскошные презенты.

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