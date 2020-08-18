Испанские СМИ наконец узнали, куда делся почетный король Хуан Карлос I, на фоне скандалов временно покинувший страну. Как оказалось, вот уже две недели он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это время местонахождение монарха в отставке хранилось секрете, и только теперь во дворце Сарсуэлы, на протяжении нескольких десятилетий являвшемся резиденцией Хуана Карлоса I, раскрыли эту информацию.

Впрочем, тайной она являлась только для СМИ, власти Испании прекрасно знали, где находится монарх, и имели возможность с ним связаться, если бы, например, возникла необходимость вызвать его на допрос в прокуратуру или Верховный суд. Как заявлял министр юстиции Хуан Карлос Кампо, на "поиски почетного короля не ушло бы и секунды".

Как выяснилось, дворец Сарсуэла Хуан Карлос I покинул за день до того, как о его решении уехать на время из страны стало известно общественности. Один день он провел в Саншеншо (в Галисии) со своими друзьями, а затем частным самолетом вылетел из аэропорта Виго в Абу-Даби. Сколько времени он там еще проведет, неизвестно, ведь многие личные друзья бывшего короля из разных стран звали его к себе в гости. Сам Хуан Карлос I не исключал, что до того, как в сентябре вернется в Испанию, побывает в Доминиканской Республике.

Стоит отметить, что ОАЭ были одной из последних стран, которые Хуан Карлос I посетил перед тем, как в 2014 году передал трон своему сыну королю Филиппу VI. Тогда он совершил тур по странам Персидского залива, с которыми Испания имеет тесные экономические связи. Некоторые контракты были заключены благодаря как раз почетному королю. За что, как полагает теперь следствие, ему перечислялись немалые суммы, которые затем хранились на счетах в Швейцарии.

Впрочем, более явные подарки со стороны ОАЭ тоже нанесли немалый вред репутации Хуана Карлоса I. В 2011 году во время Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби шейх Дубая и премьер ОАЭ Мухаммед бен Рашид подарил ему два спортивных Ferrari стоимостью порядка 700 тысяч евро. В тот момент Испания еще не вышла из экономического кризиса 2008 года, и данный презент был воспринят простыми испанцами крайне негативно. В итоге оба автомобиля долгое время пылились в гараже, один из них потом был передан минфину.

А король Филипп VI вскоре после того, как взошел на трон, запретил членам королевской семьи принимать столь роскошные презенты.