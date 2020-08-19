Аппараты ИВЛ, медикаменты, СИЗы: в регионах усилена защита от COVID-19

Несмотря на снижение количества заболевших COVID-19 в стране и стабилизацию ситуации, режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте и местах массового скопления людей продолжает действовать во многих регионах.

При этом медучреждениям важно оставаться в полной готовности к борьбе с пандемией, больницы и поликлиники должны быть укомплектованы всем необходимым. Так, компания "Норникель" в рамках второго пакета помощи регионам в борьбе с COVID-19 продолжает поставлять в города присутствия новые медикаменты, оборудование и средства индивидуальной защиты.

В Норильск (Красноярский край) прибыли 39 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в ближайшее время будут распределены по больницам и поликлиникам Норильского промышленного района. Кроме аппаратов ИВЛ на Таймыр доставлены рентгенодиагностическая мобильная установка, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, аппараты автоматической обработки помещений, одноразовые маски, респираторы и другие необходимые вещи.

Фото: Юля Скололова

Новая партия помощи дополнила медицинский и санитарный груз, который был доставлен в Норильск ранее - более 230 тонн оборудования и медикаментов, два реанимационных автомобиля для Норильской скорой помощи, одна стационарная и три мини-лаборатории, 63 аппарата ИВЛ, 3 передвижных рентгеновских аппарата, более 60 тысяч тест-систем на коронавирус и ещё 60 тысяч тестов на выявление антител.

В Мончегорск и Печенгский район (Мурманская область) также поступила новая партия гуманитарной помощи. В Центральную районную больницу Мончегорска прибыли две тысячи контуров - гибких проводников газовой смеси от аппаратов ИВЛ к пациенту.

Кольская ГМК выделила Минздраву Мурманской области 6,1 млн рублей на противовирусные препараты. Лекарства предназначены для тех, кто лечится от коронавируса и других ОРВИ амбулаторно, препараты будут выдавать пациентам врачи во время посещения. На данный момент в области насчитывается около 2,4 тыс пациентов с COVID-19, которые лечатся в режиме самоизоляции.

"Мы ситуацию мониторим, узнаём потребности, и будем дальше принимать участие по мере необходимости", - отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - Мы участвуем в областном штабе, который проводит губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. И мы на постоянном контакте, все время знаем реальное состояние дел и подставляем вовремя свое плечо".

Ранее компанией было выделено более 9 млн рублей на ремонт компьютерного томографа в первичном сосудистом отделении Мончегорской центральной районной больницы. У аппарата вышла из строя рентгеновская трубка, также заменят вентиляторы, щетки, отремонтируют охлаждающую систему. Обновление займет около двух месяцев, на это время томограф заменят рентген-аппаратом. Также уже несколько месяцев в Мончегорске успешно работает кислородная станция, приобретённая в рамках соглашения о сотрудничестве между областным правительством и "Норникелем".

Фото: Юля Скололова

Кольская ГМК также закупила для региона 99 облучателей-рециркуляторов воздуха, необходимых для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях. Аппараты будут выданы предприятиям торговли в сфере общественного питания и бытового обслуживания, чтобы они могли соблюсти санитарные правила и создать безопасную среду для сотрудников и посетителей. Кроме того, компания продолжает благотворительную поддержку малого и среднего бизнеса, школ и социально незащищенных слоев населения. На эти цели за два летних месяца было потрачено более 23 млн рублей, в том числе - закуплено 59 ноутбуков для детей, которые не могли завершить школьный год из-за отсутствия техники.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый замгубернатора Оксана Демченко поблагодарила крупный бизнес за активное участие в борьбе с пандемией: "Благодаря помощи "Норникеля" в Мончегорске у нас создано и укомплектовано медицинским оборудованием отделение по лечению новой коронавирусной инфекции. Была отремонтирована лаборатория для исследований. Появилась новая кислородная станция", - подчеркнула Демченко.

Всего на борьбу с пандемией и её последствиями "Норникель" выделил более 20 млрд рублей. О первых 10 млрд было объявлено весной 2020 года, ещё 10 млрд было выделено в рамках второго пакета мер для защиты от потенциального неконтролируемого всплеска COVID-19.

Помимо обеспечения больниц в регионах присутствия, компания обеспечивает антивирусную безопасность на производстве, поддерживает своих сотрудников, а также предпринимателей малого и среднего бизнеса.