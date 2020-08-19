"Барселона" объявила о назначении Кумана на пост главного тренера

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила о том, что вакантный после ухода Кике Сетьена пост главного тренера клуба займет известный в прошлом футболист Рональд Куман. Контракт со специалистом из Нидерландов подписан до 2022 года.

В понедельник каталонцы уволили Сетьена, который работал на этом посту с января нынешнего года, сменив Эрнесто Вальверде.

Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 годы. Также позже он работал тренером в этой команде, а в последнее время он возглавлял сборную Нидерландов.

Ранее игроки "Барселоны" заявляли о том, что единственным кандидатом на пост наставника команды для них является экс-капитан каталонцев Хави.