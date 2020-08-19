"Барселона" объявила о назначении Кумана на пост главного тренера

Новости

Два хоккеиста "Амура" заразились коронавирусом 13:21
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 13:13
В МГУ зафиксировали рост конкурса среди иностранцев 13:09
Лукашенко: Польские флаги в Гродно - это недопустимо 13:08
В Австралии вакцинация против коронавируса будет обязательной 13:06
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск в Беларуси 13:03
Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина 12:59
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 12:52
Уральские ученые предрекли скорое таяние вечной мерзлоты 12:52
Лукашенко заявил об активизации работы над поправками к конституции 12:51
Первый фильм про Гарри Поттера заработал миллиард долларов 12:38
В Австрии ввели порядок приобретения билетов в театр по паспорту 12:33
Роуз МакГоуэн обвинила в педофилии режиссера Александра Пэйна 12:31
Лукашенко заявил о финансировании Западом протестных акций в Беларуси 12:30
ЦИК выявил 35 попыток двойного голосования по Конституции 12:22
Лукашенко поблагодарил не присоединившихся к акциям протеста рабочих 12:20
В Сети появился первый тизер продолжения "Космического джема" 12:20
В Госдуму внесли законопроект о едином телефонном номере 112 12:10
Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси 11:57
Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным 11:50
На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту 11:42
Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии" 11:29
Родители предложили ввести в школах курс медицинской грамотности 11:24
Власти Москвы не планируют вновь закрывать производства из-за COVID-19 11:14
Какие фильмы покажет фестиваль "Висла" 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 13:14
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила о назначении Кумана на пост главного тренера

Текст: Максим Домчев
"Барселона" на своем официальном сайте сообщила о том, что вакантный после ухода Кике Сетьена пост главного тренера клуба займет известный в прошлом футболист Рональд Куман. Контракт со специалистом из Нидерландов подписан до 2022 года.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AFP/Manu Fernandez
В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб

В понедельник каталонцы уволили Сетьена, который работал на этом посту с января нынешнего года, сменив Эрнесто Вальверде.

Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 годы. Также позже он работал тренером в этой команде, а в последнее время он возглавлял сборную Нидерландов.

Ранее игроки "Барселоны" заявляли о том, что единственным кандидатом на пост наставника команды для них является экс-капитан каталонцев Хави.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона"

Главное сегодня

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси
СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Сегодня вузы начинают зачислять абитуриентов на бюджетные отделения
В Мали произошла смена власти
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"