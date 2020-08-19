Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года

Военная база Соединенных Штатов, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. На ее территории разорвалось несколько реактивных снарядов, сообщает агентство САНА. Данных о жертвах и пострадавших нет.

В свою очередь, РИА Новости приводит сообщение местных о СМИ об обстреле "незаконной американской базы". Уточняется, что она расположена в районе месторождений газа Конико.

Как отмечает ТАСС, это первый с 2015 года случай ракетного обстрела одного из 12 военных объектов США, созданных в провинциях в Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они используются американцами совместно с курдскими формированиями для контроля над нефтеносными районами на восточном берегу Евфрата.

Кто стоит за обстрелом базы, не сообщается.