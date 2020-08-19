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19.08.2020 14:34
Рубрика: В мире

Белых носорогов будут вынашивать суррогатные матери

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Земле, как предполагается, остались лишь две особи северного белого носорога, мать и дочь. Последний самец умер в 2018 году на охраняемой природной территории Ол Пейета в Кении. Самки Наджин и Фату принадлежат чешскому зоопарку Двур-Кралове, но живут в Ол Пейета под круглосуточной вооруженной охраной.

Фото: iStock
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Чтобы спасти этот вид, исчезнувший из-за браконьерской охоты, международная команда ученых из Кении, Италии, Чехии и Германии взяли у двух самок десять яйцеклеток, которые планируется подсадить суррогатным матерям - самкам южного белого носорога (южный белый носорог генетически отличается от северного, а его численность, порядка 21 тысячи особей, позволяет не беспокоиться за сохранность подвида). Об этом сообщает Reuters.

Однако для пересадки сначала надо получить жизнеспособные эмбрионы. В настоящее время три эмбриона уже созданы и хранятся в заморозке. Но чтобы их подсадить суррогатной матери, надо дождаться подходящего момента в ее репродуктивном цикле.

Чтобы возродить популяцию северного белого носорога, одного детеныша недостаточно, подчеркивают ученые, поэтому придется неоднократно использовать несколько суррогатных матерей.

Практика показывает, что такой способ возрождения вымирающего вида может оказаться успешным. Первый эксперимент был проведен в 2018-2019 годах, тогда у Наджин и Фату взяли ооциты и оплодотворили их в итальянской лаборатории спермой умерших самцов, получив два жизнеспособных эмбриона. Один был подсажен Виктории - самке южного белого носорога, и в августе прошлого года она произвела на свет теленка северного подвида.

В мире Африка Кения Общество Наука

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