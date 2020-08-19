Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Японским морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов. Российские стратеги на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители ВВС Японии.

В Минобороны рассказали, что российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Там подчеркнули, что полеты самолетов ВКС РФ проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.