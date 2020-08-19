Сколько именно на Альбионе тех, кто давно уже спит не под крышей дома своего, а под небом, в этой стране назвать не решаются. Статистических данных на сей счет нет. Очевидно лишь то, что Британия, шестая экономика мира, является страной контрастов: головокружительное богатство присуще ей так же, как и ужасающая бедность. Здесь трудно найти улицу, где бы прямо на тротуаре не спал или не сидел, поджав под себя ноги (чтобы не мешать прохожим!), некий человек с изможденным лицом и в давно не знавшей стирки одежде.

Каково это быть бездомным, испробовал на себе второй в очереди на британский престол принц Уильям, решивший проверить, в самом ли деле можно спать морозной ночью под мостом. Уильям остался ночевать на улице при минус 4 градусах мороза, лежа в переулке в центре Лондона в окружении мусорных баков. Рано утром принц завернул в хостел для бездомных в Сохо, где принял душ перед завтраком и отметил вместе с постояльцами 40-летнюю годовщину этого заведения. После чего наследник престола отправился в Букингемский дворец, чтобы сесть за рождественский праздничный стол со своей бабушкой-королевой. Суммируя свой поход "в бездомные", 27-летний принц честно признался: "Всего лишь после одной ночи я не в силах представить, каково это спать на улицах Лондона из ночи в ночь..."

В период карантина из-за пандемии СОVID-19 бездомным Британии предоставили возможность пожить в отелях с целью самоизоляции. По инициативе мэра Лондона Садик Хана, поддержанной британским правительством, бездомным выделили 300 комнат в столичных отелях. После чего на Альбионе была объявлена новая инициатива: теперь бездомные смогут бесплатно получить телефоны, подключенные к интернету. Речь идет о предоставлении тысяч бесплатных телефонов в рамках программы, где признается, что цифровая связь стала ключевой необходимостью для выживания.

Благотворительная организация Crisis планирует раздать в Англии, Шотландии и Уэльсе 2500 мобильных телефонов, которые уже оснащены всеми вложениями и программами для приема передачи данных. СOVID-19 усугубил существующий цифровой дефицит, с которым сталкиваются многие бездомные из-за закрытия служб, включая муниципальные офисы и центры занятости. Один из тех, кто в разгар эпидемии оказался бездомным и вынужден был спать на улице, признался в разговоре с "Гардиан", что телефон для него стал важнее спального мешка, поскольку доступ к интернету и к электронной почте стал необходимым для получения помощи. Хождение "вживую" по инстанциям в период строжайшего карантина не представлялось возможным.

"Я был изолирован - я не мог позвонить в поисках поддержки, и никто не мог связаться со мной, - сказал 38-летний бездомный Пэдди, у которого не было телефона. - Можно обойтись без спального мешка, но только не без общения. Каждый раз, когда вы звоните в какую-либо организацию, им нужен адрес вашей электронной почты. Когда я получил телефон, то смог снова вернуться к привычной жизни".