ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова дала поручение подготовить предложения по совершенствованию правил регистрации кандидатов на выборах разных уровней.

В ходе заседания комиссии в среду она отметила, что разбор жалоб из регионов показал, что у кандидатов возникают трудности при оформлении документов.

"Не у всех есть высококвалифицированные юристы, мы должны продолжать анализировать (процедуру)", - сказала глава ЦИК. Она считает, что по окончании нынешней избирательной кампании надо "дополнительные предложения для усовершенствования этой системы подготовить". "Я такое поручение вчера дала, будем параллельно работать", - сообщила Памфилова.

Ранее в среду Центризбирком подвел итоги регистрации кандидатов на выборах разных уровней, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября. Всего было выдвинуто 171 065 кандидатов, зарегистрированы 159 160 человек или 93%. Большинство отказов связано с полным или частичным непредставлением документов.

Напомним, в сентябре выборы пройдут в 83 субъектах Федерации, всего будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 субъектах - членов региональных заксобраний, в 18 - состоятся прямые выборы губернаторов, глав Ненецкого и Ханты- Мансийского автономных округов должны избрать депутаты региональных парламентов.