ЦИК выявил 35 попыток двойного голосования по Конституции

Рабочая группа Центризбиркома провела проверку и выявила 35 попыток двойного голосования по поправкам в Конституцию, сообщил в среду на заседании ЦИК член комиссии Антон Лопатин.

"Факты однократности получения бюллетеней проверялись в отношении 23 тысяч 213 участников голосования, - рассказал он. - В ходе проверки рабочей группой были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеней".

Большинство случаев - 25 - было выявлено в дни плебисцита по поправкам, который проходил с 25 июня по 1 июля. Еще 10 фактов показала проверка списков участников голосования. "В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - сообщил Антон Лопатин.

Согласно представленным им данным, попытки двойного голосования предпринимались в 20 регионах России, а также в Израиле и Великобритании.