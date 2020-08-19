"Даллас" повел в серии с "Калгари" благодаря надежной игре Худобина

"Даллас" благодаря надежной игре российского голкипера Антона Худобина повел в серии против "Калгари" - 3-2. "Филадельфия" Ивана Проворова одолела "Монреаль" и ведет 3-1, а "Вегас" стал первым клубом, который вышел в четвертьфинал плеф-офф.

Победа "Далласа" получилась" весьма непростой. Хоккеисты "Калгари создавали немало опасных моментов у ворот российского голкипера "звезд" Антона Худобина, но смогли пробить его лишь однажды - отличился Микаэль Баклунд.

"Далласу" удалось провести две голевые комбинации, точки в которых поставили Джейми Бенн и Йон Клингберг. Российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов в этой игре очков не набрали.

Худобин же в итоге отразил 28 из 29 бросков, доказав, что не зря тренеры в очередной раз доверили место в воротах именно ему. Счет в серии стал 3-2 в пользу" Далласа".

"Филадельфия" в четвертом матче серии переиграла "Монреаль" - 2:0. Российский защитник "летчиков" Иван Проворов результативными баллами не отметился, но был на льду в те моменты, когда его команда забивала, закончив игру с коэффициентом полезности "+2". Счет в серии стал 3-1.

"Вегас" первым вышел в следующий раунд плей-офф. В пятом матче со счетом 4:3 был обыгран "Чикаго", а счет в серии до четырех побед стал 4-1.