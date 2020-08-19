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19.08.2020 06:42
Рубрика: В мире

Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File

Демократическая партия США официально объявила о выдвижении кандидатуры бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента. Съезд партии проходит в виртуальном формате из-за коронавируса.

В США стартовал четырехдневный съезд Демократической партии

По результатам праймериз, которые огласили представители партийных делегаций от штатов и территорий США, Байден набрал наибольшее число голосов, уточняет РИА Новости.

Голосовать за нового президента США жители страны будут третьего ноября. По традиции, наибольшие шансы на успех имеют кандидаты двух ведущих партий страны - Республиканской и Демократической. Оспаривать победу на предстоящих выборах у Джо Байдена будет действующий президент Дональд Трамп.

В мире В мире США Выборы президента США-2020

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