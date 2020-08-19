Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США

Демократическая партия США официально объявила о выдвижении кандидатуры бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента. Съезд партии проходит в виртуальном формате из-за коронавируса.

По результатам праймериз, которые огласили представители партийных делегаций от штатов и территорий США, Байден набрал наибольшее число голосов, уточняет РИА Новости.

Голосовать за нового президента США жители страны будут третьего ноября. По традиции, наибольшие шансы на успех имеют кандидаты двух ведущих партий страны - Республиканской и Демократической. Оспаривать победу на предстоящих выборах у Джо Байдена будет действующий президент Дональд Трамп.