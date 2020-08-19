В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд (1/8 финала) плей-офф.

Среди тех, кто ведет борьбу за главный трофей, Кубок Стэнли, все еще числится одна из самых "российских" команд лиги - "Вашингтон". После трех поражений кряду "Нью-Йорк Айлендерс" в серии до четырех побед Александр Овечкин и компания, оказавшись на краю пропасти, наконец сумели выиграть - 3:2. Овечкин при этом оформил дубль, забив в том числе и победную шайбу.

Перед решающим матчем "столичные" попытались освежить в коллективе моральный фон. "Собрались командой, хорошо провели время. Были вместе, пообщались, посмеялись", - рассказал форвард "Вашингтона" Ларс Эллер. Одним из итогов посиделок стала заметная смена имиджа ряда хоккеистов. Нет, традиционные бороды с усами на лицах Овечкина, Ти Джея Оши и других остались, а вот бакенбарды исчезли. Без них игроки стали немного похожи на благородных маркизов ХVIII века. Самые большие метаморфозы претерпела внешность Евгения Кузнецова, побрившегося наголо. Как оказалось позже, на счастье.

Но поначалу счастливого исхода для "Вашингтона" не предвещало ничто. Уже в первые десять минут "Кэпиталз" пропустили дважды, шагнув одной ногой в ту самую пропасть. Но все перевернулось вмиг в начале второго периода. Лысый Кузнецов подхватил шайбу в глубине своей зоны, на размашистом вираже по правому борту ушел от всех преследователей и, выкатив к чужим воротам, аккуратно пустил шайбу между щитков соотечественнику Семену Варламову - 1:2.

- Гол Кузи, безусловно, всех разбудил, открыл всем глаза, - цитирует официальный сайт НХЛ защитника "Вашингтона" Джона Карлсона. - Инициатива в хоккее - сумасшедшая штука, но ее нужно сперва заработать. Кузя, безусловно, эту инициативу для нас сегодня заработал.

А дальше настало время солировать Овечкину. Сначала Александр при игре в большинстве отметился фирменным щелчком из своего "офиса", левого круг вбрасывания, откуда Овечкин забросил уже уйму шайб. А в третьем периоде капитану "Вашингтона" удался идеальный кистевой бросок - 3:2. К слову, эти голы позволили Овечкину выйти на чистое 18 место среди лучших снайперов плей-офф НХЛ. С 69 шайбами в 135 матчах Александр обошел капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби (68 голов в 168 матчах) и Горди Хоу (68, 157). 17-е место занимает Стив Айзерман (70, 196), 16-е - Брайан Троттье (71, 221). Ну а лидирует в этом списке несравненный Уэйн Гретцки с 122 голами в 208 играх.

Впрочем, Овечкина собственные исторические достижения вряд ли сейчас сильно интересуют. Уже в четверг у "Вашингтона" очередной "матч жизни".

Между тем первой командой, пробившейся в четвертьфинал, стал "Вегас". "Рыцарям" потребовалось пять матчей, чтобы выбить "Чикаго". В последней игре "Вегас" одержал победу со счетом 4:3. Что касается других серий, "Даллас" Александра Радулова и Дениса Гурьянова выиграл у "Калгари" 2:1 и вышел вперед в противостоянии - 3:2. "Филадельфия", в которой самое большое время получает российский защитник Иван Проворов, одолела "Монреаль" - 2:0 и ведет в серии 3:1. Тот же счет в противостоянии "Колорадо" Никиты Задорова и Валерия Ничушкина и "Аризоны". В четвертом матче "Колорадо" выиграл - 7:1. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент Луис" без травмированного Владимира Тарасенко одолел "Ванкувер" - 3:1 и сравнял счет в серии 2:2. А вот "Каролина" без помощи также травмированного Андрея Свечникова уступила "Бостону" - 3:4 и "горит" в серии 1:3.