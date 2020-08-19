Две станции московского метро изменят график работы

Две станции Некрасовской линии столичного метро 22, 23, 29 и 30 августа временно поменяют график работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

На два часа раньше - в 23:00 - будут закрываться станции "Авиамоторная" и "Лефортово". Причина - прокладка коммуникаций на строящемся участке Большой кольцевой линии.

В эту же субботу, 22 августа, на ремонт закроется станция метро "Рижская" Калужско-Рижской линии. Поезда там не будут останавливаться целый год. На станции, объяснили в дептрансе, нужно заменить эскалаторы и отреставрировать единственный вестибюль. На время ремонта от "Рижской" до "Проспекта Мира" запустят бесплатные автобусы КМ.