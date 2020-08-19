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19.08.2020 01:43
Рубрика: В мире

Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов

Текст: Константин Волков
Власти Узбекистана выдали филиалу МГУ в Ташкенте разрешение на организацию набора учащихся в бакалавриат по направлению "Филология (русский язык и литература)". В 2020-21 учебном году будет принято 50 человек, рассказали "РГ" в МГУ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обучение по направлению "Филология" в филиале МГУ в Ташкенте будет проходить по программам дисциплин филологического факультета МГУ в полном объеме. Учащиеся получат возможность выбирать направление научно-исследовательской деятельности. Среди направлений - современный русский язык, история русского литературного языка, русский язык и культура речи, сравнительно-историческое языкознание, история русской и зарубежной литературы, вопросы литературоведения.

В МГУ прорабатывают три сценария учебного года

Выпускники бакалавриата в дальнейшем смогут продолжить обучение в магистратуре филологического факультета или заняться преподаванием в средних и высших учебных заведениях. Также они смогут найти применение своим знаниям и в области журналистики, СМИ и на государственной службе, отметили в МГУ.

Филиал МГУ имени Ломоносова в Ташкенте был открыт в 2006 году, сейчас там обучаются 442 студента. За 14 лет филиал выпустил около шестисот специалистов по направлениям "Прикладная математика и информатика" и "Психология". В прошлом году были открыты четыре совместные магистерские программы с Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Бухарским государственным университетом. В текущем году, помимо направления "Филология", в филиале появится еще одно новое направление подготовки специалистов - "Реклама и связи с общественностью".

Начать подготовку русистов на базе филиала МГУ в Ташкенте предложил ректор МГУ Виктор Садовничий на межрегиональной онлайн-конференции ректоров вузов России и Узбекистана, состоявшейся 27 мая 2020 года.

В мире экс-СССР Узбекистан Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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