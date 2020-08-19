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19.08.2020 11:53
Рубрика: Общество

Финские ученые нашли средство от похмелья

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аминокислота L-цистеин способна сглаживать симптомы похмелья, возникающие после злоупотребления алкоголем. К такому выводу пришли ученые из университетов Хельсинки и Восточной Финляндии, сообщается на сайте первого вуза.

Фото: iStock
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В двойном слепом рандомизированном исследовании приняли участие 19 добровольцев-мужчин. Им давали таблетки, содержащие витамины, а также либо плацебо, либо L-цистеин в двух дозировках - 600 и 1200 миллиграммов. Позже ученые измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. На утро после каждого эксперимента участники заполняли анкеты, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.

Первичные результаты, основанные на корреляционном анализе, показали, что L-цистеин предотвращает или облегчает похмелье, тошноту, головную боль, стресс и беспокойство. При похмелье, тошноте и головной боли результаты были очевидны при дозировке 1200 миллиграммов, а при стрессе и тревоге - уже при дозировке 600 миллиграммов. Ученые полагают: это происходит потому, что L-цистеин вступает в реакцию с ацетальдегидом, первым метаболитом этанола, который из-за своей токсичности и вызывает большую часть симптомов похмелья, помимо того, что является канцерогеном.

Отметим, что L-цистеин встречается во многих продуктах, богатых белками. Больше всего его в сое (655 миллиграммов на 100 грамм), семенах подсолнечника (451), горохе (373), яйцах (272), курятине (222), лососе (219). Данные приведены для продуктов в сыром виде, во время приготовления содержание L-цистеина может снижаться.

Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Alcohol and Alcoholism.

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