Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины

Глава района Пакасмайо Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине "Спутник V", информирует портал Exitosa Noticias.

"Многие страны сейчас хотят приобрести российскую вакцину от коронавируса и я к ним присоединяюсь", - цитирует обращение РИА Новости.

Ранее аналогичные запросы направили в российское посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа. По данным местного минздрава, за сутки новым типом коронавируса в стране заразились около восьми тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 549 тысяч. В середине марта президент Перу объявил в стране чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. С мая здесь начали постепенно восстанавливать экономическую активность и снимать санитарные ограничения.

Россия стала первой в мире страной у которой появилась вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. Препарат разработан учеными центра Гамалеи и получил название "Спутник V".