Гол Смолова спас "Локомотив" от поражения в матче с "Уралом"

Московский "Локомотив" вырвал ничью в матче третьего тура на выезде с "Уралом" - 1:1. Гостей от поражения спас точный удар Федора Смолова на 87-й минуте.

В первом тайме "Локомотив" не реализовал несколько убойных моментов. Особенно запомнился промах Смолова с нескольких сантиметров по пустым воротам. Но не покидало ощущение, что "железнодорожники" добьются своего после перерыва.

Буквально за несколько секунд до гола игрока "Урала" Андрея Егорычева на 74-й минуте "Локомотив" обязан был открывать счет. Но Рифат Жемалетдинов не попал в угол ворот, а хозяева в следующей же атаке забили. Впрочем, последнее слово в этой встрече осталось за москвичами: на 87-й минуте с передачи Дмитрия Живоглядова отличился Смолов. Как итог - 1:1.