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19.08.2020 12:38
Рубрика: Общество

Горячая линия #МыВместе: пять месяцев помощи и поддержки граждан

18 августа 2020 года исполнилось пять месяцев с момента запуска круглосуточной горячей линии #МыВместе по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Организаторами проекта выступили Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", платформа DOBRO.RU.

За прошедшее время проект, реализованный за два дня, стал единым центром помощи и поддержки людям, попавшим в непростую ситуацию. Партнерам проекта удалось организовать бесперебойную работу 24 часа в сутки. В пиковые дни нагрузки горячая линия принимала более 10 тысяч звонков в день.

Горячая линия продолжает свою работу и расширяет функционал. Так, 10 августа Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом Росконгресс было запущено новое направление горячей линии по вопросам программы туристического кешбэка за поездки по территории России, в рамках которой каждый турист может вернуть за поездку по России до 15 тысяч рублей. Все обратившиеся по телефону смогут узнать, как его оформить, в какие регионы можно будет поехать, как надо забронировать гостиницу или приобретать тур и скоро ли вернутся деньги.

"Горячая линия - это проект, который продолжает развиваться, несмотря на то, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 снизились. Наша жизнь претерпевает значительные изменения и сейчас уже очевидно, что такой формат предоставления информации актуален и удобен для граждан. Летний период - традиционное время для туристических поездок, и мы создали удобный инструмент для всех путешествующих по России. Уверен, что горячая линия, стартовав как "единое окно" помощи, со временем вырастет в полноценный многопрофильный сервисный и справочный центр", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В ближайших планах Фонда Росконгресс - дальнейшее расширение спектра направлений работы горячей линии, а также предоставление услуг для компаний из разных отраслей бизнеса, подготовка специализированных сценариев работы операторов и проведение обучения персонала по стандартам, успешно зарекомендовавшим себя в рамках проекта #МыВместе.

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