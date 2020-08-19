Готовится очередной перезапуск "Изгоняющего дьявола"

Студия Morgan Creek работает над перезагрузкой культового хоррора "Изгоняющий дьявола" (1973).

Об этом упоминается в заметке Deadline о предстоящем сериале Рейчел Вайс по мотивам фильма Дэвида Кроненберга "Связанные насмерть" (Dead Ringers).

В список текущих проектов Morgan Creek входят сериал "Оставайтесь с нами" (Stay Tuned) для телеканала AMC и перезагрузка "Изгоняющего дьявола", выход которого запланирован, предположительно, на 2021 год. Официальных заявлений от самой студии по этому поводу пока не последовало. Примечательно, что пять лет назад в Morgan Creek решительно опровергли сведения о намерении когда-либо снять ремейк "Экзорциста".

For the record, we will never attempt to remake THE EXORCIST — Morgan Creek (@Morgan__Creek) September 28, 2015

Последний фильм франшизы "Изгоняющий дьявола: Приквел" появился на киноэкранах в далеком 2005 году, тогда он был своего рода альтернативной версией картины "Изгоняющий дьявола: Начало", которая вышла годом ранее. Правда, временной промежуток и между более ранними франшизами тоже был длинным: предыдущие "Изгоняющий дьявола II: Еретик" и "Изгоняющий дьявола III" выходили в 1977 и 1990 годах соответственно.

В 2016 году на канале Fox состоялась премьера одноименного сериала, но проект был закрыт всего через два сезона.