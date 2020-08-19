"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок

"Яндекс" создал многофункциональное приложение "Яндекс Go", в котором объединил часть своих городских сервисов для осуществления поездок, заказа еды и продуктов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первые шаги к новому супераппу были сделаны в марте этого года, когда в "Яндекс.Такси" были добавлены "Еда" и "Лавка", - сообщили в компании. Теперь приложение Go объединяет сервисы для решения нескольких рутинных задач: быстрое передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов. Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев, которыми пользуются водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов. Благодаря новому продукту "Яндекса", они будут меньше работать "вхолостую" и простаивать в ожидании заказов.

В компании сообщили об изменении интерфейса "Яндекс Go". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" будут предугадывать, что именно сейчас нужно, - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке". Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Приложения "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.