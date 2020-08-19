Новости

Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков 10:15
Шантажисты вымогали у жителя Подмосковья 600 тысяч рублей 10:13
"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок 10:11
Около 170 человек пострадали из-за землетрясения на Филиппинах 10:10
Воздух в Москве прогреется до +24 10:05
Более 3 тысяч школьников обучались профессиям будущего в колледжах Москвы 10:01
Спецназовцы и сотрудники Росгвардии сдали в Москве донорскую кровь 10:00
В каких парках Москвы можно поиграть на музыкальных инструментах 09:53
Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в первом полугодии 09:50
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз 09:28
Бирюков: Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО 09:25
Овечкин и Кузнецов прокомментировали победу над "Айлендерс" 08:59
Мятежники в Мали заявили о закрытии границы страны 08:49
Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов 07:55
Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения 07:55
СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии 07:45
На Филиппинах зафиксировали повторные подземные толчки 07:23
Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США 06:42
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс" 06:26
Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины 06:01
Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19 05:50
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 10:11
Рубрика: Digital

"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок

Текст: Александр Проценко
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

"Яндекс" создал многофункциональное приложение "Яндекс Go", в котором объединил часть своих городских сервисов для осуществления поездок, заказа еды и продуктов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Яндекс" запустил платформу для самозанятых

Первые шаги к новому супераппу были сделаны в марте этого года, когда в "Яндекс.Такси" были добавлены "Еда" и "Лавка", - сообщили в компании. Теперь приложение Go объединяет сервисы для решения нескольких рутинных задач: быстрое передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов. Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев, которыми пользуются водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов. Благодаря новому продукту "Яндекса", они будут меньше работать "вхолостую" и простаивать в ожидании заказов.

В компании сообщили об изменении интерфейса "Яндекс Go". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" будут предугадывать, что именно сейчас нужно, - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке". Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Приложения "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

Digital Интернет Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек
В Мали произошла смена власти
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения