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19.08.2020 12:59
Рубрика: Общество

Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина

Текст: Мария Агранович

Студенты из других стран, которые смогли приехать на учебу в Россию, приступят к занятиям только после 14-дневного карантина и сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
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"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу минобрнауки.

Если приехать к началу учебного года невозможно, ребята будут учиться дистанционно до снятия ограничений.

По данным министерства, в прошлом 2019/20 учебном году в России обучалось почти 298 тысяч иностранных студентов. В десятку стран, из которых приезжает учиться наибольшее количество студентов, входят Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Беларусь, Азербайджан и Киргизия.

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