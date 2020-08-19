Иностранные студенты смогут начать очную учебу в РФ после карантина

Студенты из других стран, которые смогли приехать на учебу в Россию, приступят к занятиям только после 14-дневного карантина и сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию.

"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу минобрнауки.

Если приехать к началу учебного года невозможно, ребята будут учиться дистанционно до снятия ограничений.

По данным министерства, в прошлом 2019/20 учебном году в России обучалось почти 298 тысяч иностранных студентов. В десятку стран, из которых приезжает учиться наибольшее количество студентов, входят Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Беларусь, Азербайджан и Киргизия.