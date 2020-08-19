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19.08.2020,  
10:53
Текст:  Антон Валагин

Из броневика "Тигр"сделали гантрак

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Ракетный комплекс "Гермес" покажут на "Армии-2020"

На форуме "Армия-2020" будет представлена новый вариант российского бронеавтомобиля "Тигр" - пулеметный пикап или гантрак. Машина создана на базе открытой версии броневика - ее тоже покажут на форуме.

От переворота седоков защищает мощная рама, полдюжины канистр сзади намекают, что действовать "Тигру" придется далеко от базы. С правой стороны установлены два кронштейна под пулеметы.

В зависимости от предназначения "Тигр" может оснащаться дизельные двигатели мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией, другими опциями.

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