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19.08.2020 00:01
Рубрика: Общество

Венец творения

К Преображению закончена реставрация главного деревянного храма страны
Текст: Андрей Васянин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Неделя № 184(8238)
Сегодня - Преображение. Преображенская церковь на острове Кижи, один из главных храмов России, готова была сегодня открыться. Реставраторы за много лет работы укрепили храм, дали ему надежные стены, вернули иконостас. Пандемия помешала освятить церковь и отслужить там сегодня первую с 1937 года литургию - но преображение храма и острова идет и так.

Будем ставить коронку!

В этот храм, вот уже 40 лет закрытый для всех, кроме сотрудников музея, входишь через массивные деревянные двери. Под ногами пол из широких досок, по словам сопровождающего нас директора учебно-методического центра Музея-заповедника "Кижи" Александра Любимцева - исторический, разобранный в 1980-х, когда сюда, спасая храм, ставили каркас. Стены - крепкие бревна ("300 лет в стенах и срублены были уже столетними", - говорит Любимцев).

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Тут все поехало уже в XVIII веке. Начали проседать полы, балки пошли из гнезд, стены накренились...

300 лет назад мастера не изучали сопромат и не делали чертежей - поэтического чувства у них было явно больше, чем опыта. Храму, поставленному на фундаменте из валунов, даже не скрепленных раствором (так принято было на деревянных церквах), не помогали многочисленные ремонты, капитальные и косметические. Но уже в наши дни помогли мастерство и скрупулезность российских реставраторов.

...Еще до начала переборки венцов стало ясно, что состояние многих элементов сруба катастрофическое, надо бороться за каждое бревно. Делать это под открытым дождливым карельским небом было сложно - и дирекция музея добилось постройки настоящего завода для реставрации.

Его сборочный цех способен принять в себя большой дом - вроде дома крестьянина Серых, стоящего сейчас за спиной Андрея Ковальчука, директора "Плотницкого центра" Кижей. Старинные бревна, собранные в венцы, в некоторых вставки - свежая светлая древесина. Во время работы над бревнами "Преображенки" с каждой их деталью, с каждым стыком, которых тут множество, разбирались отдельно, все осматривалось консилиумом специалистов, смотрели степень деформации, повреждения гнилью и жуками, решалось, стоит ли чинить бревно и выдержит ли отреставрированный элемент нагрузку. Реставрировать - это значит в том числе ставить на поврежденный участок ту самую вставку-коронку. Материал для деревянной стоматологии подбирается вплоть до совпадения рисунка и числа колец. Дерево еще не один месяц высушивают...

Сам Бог велел этому храму стать лабораторией по реставрации деревянных памятников. Причем международной: в 2017 году, когда переборка венцов шла еще полным ходом, в Кижи, впервые в России, приехали за опытом учащиеся курсов ИККРОМ - Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей при ЮНЕСКО. А в прошлом году вышла книга Ковальчука "Реставрация элементов исторических деревянных памятников" - на русском и английском.

В ней описана методика, не позволившая превратить Преображенский храм в новодел: крепко стоящая на новом бетонном фундаменте преображенная церковь на 70 процентов состоит из сохранившихся или отреставрированных бревен. И только 30 процентов уложенного легкомысленными мастерами XVIII века пришлось заменять.

По курицам и потокам

На Кижах куда ни посмотри - увидишь либо деревянный памятник, либо гладь Онеги. Водитель автобуса, везущего нас к Кижскому погосту, Владимир Гарамов живет в Ямках, на севере острова, и каждое утро видит из окна деревянный настил, идущий от дома к воде, моторку у причала, на ней он в свободные дни рыбачит. На острове Владимир живет круглый год, возит с севера на юг гостей заповедника, рабочих, экскурсоводов...

...Но вот и первый памятник - дом Ошевнева, терем с арочными балконами, резными наличниками и ставнями по фасадам.

- Видите - "курица" крепится клиньями на слегах, сверху охлупень закрепляется нагелями. И "курица" держит поток, в который и упирается тес. Это способ "по курицам и потокам", - гид Рита Гашкова сыплет терминами.

"Курица" - это еловый крюк, поток - выдолбленное бревно, охлупень - бревно, сверху прижимающее скаты, нагель - деревянный гвоздь. Все вместе - схема устройства крыши тех самых домов, которые "без единого гвоздя". Рита говорила на языке мастеров, оценив состав группы.

- Там много мужиков - им всегда интересно, как строили, из чего, каким инструментом, что в какие пазы идет. Женщины отзываются на хозяйственные темы.

Но вот мы возле плотника, показывающего очередной группе, как рубить лемех, частичку, покрывающую купола Преображенского собора.

- Какой гвоздь лучше - кованый или береза? - спрашивает девушка с красным рюкзачком.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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- Дерево к дереву лучше, - отвечает Евгений, чья работа в музее, кроме просвещения туристов, - делать реплики с подлинной утвари. - И такого крепежа на срок службы лемеха хватало.

- Хороший турист пошел. Внимателен на всем маршруте, к месту задает вопросы, - говорит Арина, преподаватель английского, 15-й сезон приезжающая сюда работать гидом. - Раньше порхали с ветки на ветку, а сейчас могут поддержать беседу на тему, с которой ты начал экскурсию.

Особенно если открыть им калитку. Которая требует восьмерки - ржаной муки, воды, простокваши или кефира, соли, молока, масла, сметаны и начинки. Вепсянке Аше (она же Аня), чтобы выпечь калитку, большего не надо. Мужчине хватает двух-трех таких карельских ватрушек с кашей или картошкой - больше не съесть что высоким гостям (которых всегда заводят в Анину горницу), что обычным туристам. Хотя я бы не отказался...

Южный край острова встречает тургруппы благовестом с часовни Михаила Архангела.

Звонарь Игорь Хуттер приехал сюда 30 лет назад. Все местные колокола в 30-х отправили на переплавку. Звонящие сейчас под руками Хуттера благовестник, альты и тенора нашлись в конце 80-х в деревне недалеко от погоста. Хуттер сам отмывал их от солидола и развешивал на часовне, первой из открывшихся тут в 1991-м. Сегодня на острове и вокруг него девять звонниц, собранных Игорем. Десятки остальных - на материке.

Храм стал международной лабораторией по реставрации деревянных памятников

Небеса обетованные

Бывших парижан не бывает. Их легко узнать и на Кижах: элегантная сумка на плече, зонт на длинной ручке, плащ через руку...

Отец Николай Озолин родился в 1967-м в столице Франции, рос в 12-м квартале в районе Porte de Vincennes в семье священника Николая Озолина и иконописицы Елизаветы Озолиной. Всю юность провел, по его словам, среди иконных досок, красок и левкаса (грунт, наносимый на доску перед росписью). Отец преподавал иконопочитание, мать расписывала храмы по всей Европе.

И поэтому, когда молодого священника в начале 90-х поставили настоятелем Патриаршего подворья на Кижах, его привлекли здесь и к музейной работе - консультантом по иконописи.

Фото: Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority
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Отец Николай и сегодня, вернувшись со служения во Франции, работает в заповеднике, организует возвращение и воссоздание икон.

- Обратите внимание на царских врат, - чуть неточно говорящий по-русски коренной парижанин подводит к резному позолоченному чуду, закрывающему вход в алтарь. Иконостас XVIII века в конце 2019 года вернулся из запасников, где хранился, пока храм был в разобранном состоянии, и из четырех икон с евангелистами на царских вратах осталась одна. Остальные недавно дописали студенты факультета церковных художеств Свято-Тихоновского университета. Их же работы - в притворе и в соседнем храме Покрова.

Пока мы беседовали, священник все посматривал в "небо". Историческое "небо", деревянный потолок храма Преображения на Кижах, расписанный ангелами и святыми, утрачено. Задача отца Николая - создать новое.

Авторитетно

Татьяна Незвицкая, заместитель директора музея-заповедника "Кижи":

Храм Преображения сейчас готовится к итоговой приемке, после нее мы поставим клирос, повесим иконы и будем ждать туристов и гостей. Сроки открытия зависят от ситуации с коронавирусом.

Самое сложное позади, теперь надо поддерживать храм в нынешнем состоянии, продлевать ему жизнь - постоянно мониторить, следить за температурой и влажностью, отслеживать деформации, протечки, заниматься их профилактикой, не забывать о противопожарной безопасности. Скучать не придется, просто начался новый этап работы.

Кстати

"Единый"

Это слово написано рядом с гвоздем, забитым в столб, переходящий в крест в самом верхнем куполе Преображенского собора.

Это шутка реставраторов. В храме, построенном, по легенде, "без единого гвоздя", гвоздей больше, чем в любом деревянном храме России. Каждая из 30 тысяч осиновых дощечек-"чешуек", прикрывающих его главки, прибита как минимум на два гвоздя. Но если эти гвозди вынуть - лемеха отлетят, а храм будет стоять и без гвоздей.

Общество Религия РГ-Фото

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