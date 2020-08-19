Как белорусские забастовки отразятся на российском рынке

Остановка крупнейших производственных мощностей Беларуси может повлиять на товарно-производственные цепочки обеих наших стран. Это неоспоримо. Как именно, пока вопрос. Все зависит от длительности простоя предприятий. "Если остановки идут 2-3 часа в день, то большого эффекта на производство это не окажет. Если же забастовка станет всеобщей и продлится более двух недель, тогда эффект будет", - считает доцент РАНХиГС Галина Кузнецова.

Этот трактор может и пахать, и танцевать, нужно только, чтобы управлял им умелый тракторист. Фото: Павел Мартинчик/ "Комсомольская правда"

За последние дни сразу несколько крупных белорусских предприятий заявили о готовности к забастовке или начали ее - полностью или частично. Среди них "БелАЗ", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), "Беларуськалий", "МАЗ", Минский тракторный завод (МТЗ, именно он выпускает знаменитый трактор), "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод (БМЗ) и другие предприятия.

Россия - практически единственный потребитель белорусских продуктов питания, перебои с поставками которых могут привести к росту цен на них. Для Беларуси Россия остается основным рынком сбыта. По данным статистического портала International trade centre (ITC), в 2019 году Россия импортировала из Беларуси товаров на 12,8 млрд долл. Это больше половины всего белорусского экспорта (22,5 млрд долл.). Из них самая значительная статья - продукты питания (2 млрд долл.).

На втором месте - промышленная продукция. Одной из основных статей белорусского экспорта являются автотранспортные средства для перевозки грузов, шасси с двигателем и кабиной. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), в Россию экспортируется 82% всей товарной группы. В основном это продукция крупнейших производственных объединений республики - "БелАЗ" и "МАЗ". Их остановка наряду с МТЗ и МЗКТ может оказать серьезное влияние на ряд российских отраслей. Так, "БелАЗы" активно используются в российской горнодобывающей промышленности, и у компании уже подписано несколько крупных контрактов с российскими покупателями. Среди покупателей белорусской машиностроительной продукции есть и другие страны, в том числе Африка и Латинская Америка. Но эти поставки несравнимы с поставками на российский рынок.

Многие компании в РБ живут по дотационной модели, говорит Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров России. Госсубсидии позволяют им оставаться конкурентными по цене. Если субсидий не станет, продукция начнет проигрывать на внешних рынках.

Белорусская промышленность, которая занимает в ВВП страны 22%, сильно зависит от сырья из РФ, которое, по данным Союзного Государства, занимает до 15% стоимости промпродукции.

В 2019 году Россия импортировала из Беларуси товаров на 12,8 млрд долларов. Это свыше половины всего экспорта республики - 22,5 млрд долларов

Экспорт из России в Беларусь, по данным ITC, составил в 2019 году 20,5 млрд долл. Это почти две трети белорусского импорта. "У нас с Беларусью обширные экономические связи, они остались еще с советских времени и, по счастью, большая часть их не нарушена, - отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам". - В первую очередь в сельском хозяйстве и машиностроении".

В Беларуси работает свыше 2 тысяч организаций с российским капиталом и более 1,3 тыс. совместных предприятий. В России зарегистрировано около 50 совместных предприятий, создано около 160 субъектов с белорусским уставным капиталом. Кооперацией связано около 8 тыс. предприятий двух стран, в которых задействовано около половины белорусских промышленных организаций, отмечает Елена Кузьмина, заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН.

По словам Галины Кузнецовой, около10% белорусского ВВП обеспечено субсидиями со стороны России. В прошлом году эта субсидия оценивалась в 9%, а были годы, когда она достигала и 30%. Если этой поддержки не будет, экономике Беларуси придется нелегко. Кроме того, у страны большой долг в долларах - на 1 июля 2020 года, по данным минфина Беларуси, он составил 18 млрд долларов, увеличившись с начала года почти на миллиард. По данным экспертов, стране только по процентам необходимо выплатить в этом году 2,5 млрд долларов.

По мнению Алексея Коренева, не стоит надеяться, что Беларусь резко увеличит свои торговые связи с Западом. "Как показала история Украины и стран Прибалтики, Запад не спешит покупать товары из стран бывшего СССР, - говорит он. - Если произойдет разрыв экономических связей, что маловероятно, то для Беларуси это будет очень тяжело, так как Россия - ее основной торговый партнер (доля РФ в товарообороте Беларуси составляет около 50% - "РГ"). Для нас это будет менее болезненно, доля РБ во внешнеторговом обороте России - около 5%. Все помним Украину: разрыв экономических связей обошелся дорого обеим сторонам, сейчас эти связи мучительно налаживаются, по отдельным направлениям мы с Украиной опять начинаем сотрудничать, это вещь неизбежная. Не нужны на Западе украинские и белорусские товары и технологии в том количестве, которые они производятся. А вот Россия их охотно покупает и готова поставлять в Беларусь то, что не всегда готовы покупать европейцы".

"Российско-белорусское экономическое сотрудничество основано на устойчивых кооперационных связях, сложившихся еще в советский период, когда предприятия были звеньями единой технологической цепочки. При этом РСФСР играла роль поставщика энергоресурсов и сырья, а Беларусь (БССР) - роль промышленной базы, преимущественно нацеленной на ВПК, - отмечают в Аналитическом центре по внешней торговле (АЦВТ) при минпромторге. - В 1990 году около 80% комплектующих поступали на белорусские заводы извне, в основном из России. А в 1990-х годах белорусские заводы очень серьезно поддержали ряд крупных российских предприятий. Например, МАЗ своими заказами загрузил "Ярославские моторные заводы".

В 1999 году Россия и Беларусь заключили межправительственное соглашение о проведении единой структурной промышленной политики (всего в области промышленной политики Союзного государства действует свыше 20 межправительственных соглашений). Сотрудничество с российским предприятиями продолжается до сих пор. Кооперация в машиностроении сложилась еще с советских времен, и сейчас хозяйственными кооперационными связями объединены более 8000 предприятий России и Беларуси. В автомобильном машиностроении со стороны РБ основными кооперантами стали "БелАЗ" и "МАЗ", а со стороны России - "КамАЗ", "ГАЗ" и "Силовые машины", в производстве дизельных двигателей - Минский и Тутаевский моторные заводы.

"В сельхозмашиностроении, в тракторостроении - основные партнеры: белорусские МТЗ и "Гомсельмаш" и российские "Ростсельмаш" и "ЧТЗ-Уралтрак". МТЗ до недавнего времени обеспечивал свыше 70% рынка тракторов РФ, тесно сотрудничая с российскими партнерами, в том числе с многочисленными сборочными производствами",", - сообщили в АЦВТ.

У Минского тракторного завода (МТЗ) кооперационные связи с 157 предприятиями России, поставляющими ему сырье, материалы и комплектующие. Поставки в Россию зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов составляют более 60% производства "Гомсельмаша"; в то же время "Гомсельмаш" выпускает некоторые узлы и детали для российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

Череповецкий литейно-механический завод ("ЧЛМЗ" Вологодская область) обеспечивает машиностроительной продукцией предприятия на территории Республики Беларусь, партнерами "ЧЛМЗ" являются РУПП "БелАЗ" (г. Жодино), РУПП "Минский тракторный завод" (г. Минск), РУПП "Гомсельмаш" (г. Гомель), "Минский автомобильный завод", "Дорэлектромаш". Например, первый трактор марки "Беларус" собственного лицензионного (российского) производства сошел с конвейера череповецкого завода в 2009 году. За все время работы сборочного производства "ЧЛМЗ" удалось собрать более шести тысяч белорусских тракторов.

"Химическая промышленность Беларуси производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции. Это, прежде всего, нефтеперерабатывающая промышленность, закупая сырье в России, первоначально обеспечивала поставками страны СНГ, приоритетно Россию, сейчас обеспечивает поставки в Евросоюз, преимущественно в Голландию и Великобританию. Нефтехимический комплекс Беларуси включает в себя организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций", - рассказали в АЦВТ.

Основную часть из них объединяет концерн "Белнефтехим". Организации отрасли обеспечивают около 30% объема промышленной продукции и половину экспорта товаров (более 70% продукции отрасли экспортируется в 120 стран, на зарубежных рынках ее представляет широкая товаропроводящая сеть).

По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия опережает другие страны, только в январе-марте 2020 года они составили 3,85 млрд долларов. В прошлом году РФ обеспечила союзной республике 45,1% всех иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.

Валюта

Из-за более слабой экономики Беларуси, зависимой от поставок сырья в том числе из России, а также благодаря тесным экономическим связям с Россией, бенефициаром которых зачастую является белорусская сторона, нацвалюта Беларуси сильно зависит от российского рубля. Стабильность курса российской валюты частично зависит от событий в Беларуси, но серьезным назвать это влияние нельзя.

Когда российский рубль падает к доллару и евро в периоды острой фазы какого-либо кризиса, белорусский рубль снижается опережающими темпами, то есть несет потери по отношению к нашей валюте, которая также падает, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Эта тенденция была отчетливо видна в периоды кризисов 2008-2009 годов, конца 2014 года и в марте этого года.

Кроме того, в Беларуси за последние десять лет произошло дополнительно около четырех резких девальваций национальной валюты, осуществленных по инициативе центробанка страны из-за внутренних причин, обусловленных финансово-экономическими дисбалансами и последствиями более глобальных кризисов.

Подготовил Роман Маркелов