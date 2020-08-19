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Как не дать приложениям украсть данные со смартфона. Три простых совета

Текст:   Антон Благовещенский
19.08.2020,  
12:04
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На современном смартфоне установлены десятки и сотни приложений, многие из которых способны получать доступ к персональным данным и делиться ими с третьими лицами.

Старые смартфоны Samsung неожиданно получили обновление для Android

Салават Ханов, создатель сервиса блокировки рекламы 1Blocker, рассказал сайту "Газета.Ru", как обезопасить себя от кражи личных данных на смартфоне.

1. По словам эксперта, зачастую пользователи сами предоставляют приложениям "лишнюю" информацию. Например, банковские приложения часто получают доступ к адресной книге смартфона. Чтобы такого не происходило, доступ необходимо отключить. Также можно ограничить рекламный трекинг, сбросив в настройках смартфона специальный идентификатор.

2. Приложения с бесплатным VPN могут быть опасными, поскольку часто собирают воедино всю информацию из профилей пользователя в соцсетях воедино. Перед использованием нужно внимательно прочесть соглашение об обслуживании. Кроме того, приложения с разрешением доступа к фото могут узнать, где бывает пользователей, поскольку у каждой фотографии есть геометка. Во многих ОС уже реализована возможность давать приложениям однократный доступ только к одному фото.

3. Своевременная установка обновлений для приложений и ОС помогает исправлять ошибки, связанные с безопасностью, поэтому обновляться нужно регулярно.

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