Капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов

Apple стала первой компанией США с рыночной капитализацией в $2 трлн, сообщает телеканал CNBC.

Цена акций компании превысила $467,8 долларов, что привело к повышению рыночной капитализации до 2,003 трлн долларов. Для достижения такого результата Apple понадобилось два года - первого триллиона она достигла в августе 2018 года.

В этом году бумаги компании обвалились на фоне коронавируса - в конце марта они стоили всего 212,6 долларов за штуку. Однако акции быстро восстановились и выросли в цене более чем вдвое. Сейчас в обращении находится 4,3 млн акций.

До этого момента единственной публичной компанией, стоимость которой достигала $2 трлн, была саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco.