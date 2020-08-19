Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Беларуси

Власти КНР заявили, что выступают против вмешательства внешних сил в ситуацию в Беларуси. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявил, что в Пекине уважают тот путь развития, который выбрал народ Беларуси. "Китай и Беларусь связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, мы доверяем друг другу и совместными усилиями развиваем взаимовыгодное сотрудничество. Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", - цитирует дипломата РИА Новости.

Чжао Лицзянь также отметил, что в Пекине внимательно следят за развитием событий в стране. "Как хороший друг и партнер, мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения обществе", - заявил он.