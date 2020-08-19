Транспорт

Когда можно будет вылететь из Минска в Москву?

"В конце августа у родителей заканчивается отдых в санатории под Минском. Хотела им приобрести обратный билет на самолет до Москвы. Но оказалось, рейсы из Минска временно приостановлены. Когда они возобновятся? Ольга Сколова, Люберцы".

Как сообщили в авиакомпании "Белавиа", из-за ситуации с коронавирусом приостановка рейсов во все пункты России продлена до 31 августа. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены по 24 октября. Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно в любое время до этой даты.

Презентации

Когда состоится выставка "Белагро-2020"?

"Год назад в начале лета случайно побывал на сельскохозяйственной выставке "Белагро" в Минске. Увидел много интересного, познакомился с фермером, выращивающим саженцы плодовых деревьев, и приобрел у него несколько для собственного сада. А в этом году, слышал, выставку отменили. Когда она состоится в следующий раз? Вячеслав Кольцов, Брянская область".

Уважаемый Вячеслав, выставку "Белагро-2020" перенесли из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, она пройдет 29 сентября - 4 октября. Традиционно форум обобщит международный опыт в агропромышленном машиностроении, продемонстрирует инновационные решения в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.

Последние разработки покажут научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству, плодоовощеводству и продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО "Белплемживобъединение" организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Запланировано проведение семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники. Приезжайте, будет интересно!

Кошелек

Как подработать учащемуся колледжа?

"Сын поступил в минский колледж. В свободное время хотел бы подработать. Какие возможности есть сегодня для несовершеннолетних учащихся? Мария Сенина, Псковская область".

Вторичную занятость учащимся столицы предлагают более 200 объектов, около 4000 ребят смогут в этом году подработать в свободное от учебы время, сообщили в Минском горисполкоме.

Молодые люди задействованы на работах по уборке и озеленению территорий, ремонту школьной мебели, изготовлению швейных изделий, сувенирной продукции и других. В течение учебного года ребята от 14 до 16 лет могут трудиться только 2 часа 18 минут в день, до 18 лет - 3,5 часа.

С начала года в органы государственной службы занятости населения Минска обратились и трудоустроены 2807 учащихся и студентов.

Комитет по труду, занятости и социальной защите ежемесячно формирует для этой категории перечень свободных рабочих мест. Ознакомиться с ним можно на сайте комитета. На 1 августа 27 организаций Минска заявили о 227 вакансиях, в том числе 17 - для несовершеннолетних.