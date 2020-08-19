Колледжам рекомендовали исключить проведение массовых мероприятий

Роспотребнадзор подготовил к началу нового учебного года рекомендации для колледжей.

В документе всем средним профессиональным учебным заведениям предлагается отменить все массовые мероприятия в условиях пандемии, а занятия заочных и вечерних групп перевести в дистанционный формат.

В нынешнем году к занятиям в колледжах приступит больше желающих. Например, в Москве обучение в столичных колледжах выбрали около 17 тысяч школьников. Растет и поток студентов из стран СНГ.

В связи с этим Роспотребнадзор разработал особые меры предосторожности для иностранных учащихся: они будут допускать к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию. А пресс-служба посольства Казахстана в России уже сообщила, что студенты этой страны, обучающиеся в России, с началом нового учебного года смогут продолжить обучение в дистанционном формате.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал документ, подготовленный совместно с Минпросвещения. В нем указано, что школы в 2020-2021 учебном году должны быть подготовлены к экстренному переходу на дистанционную форму обучения. Такая мера может понадобиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.