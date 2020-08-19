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19.08.2020 14:40
Рубрика: Общество

Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Текст: Тимур Алимов

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов.

Кадры были сделаны с Международной космической станции во время пролета между Антарктидой и Австралией. По словам космонавта, пять объектов пролетели параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Фото: iStock
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Вагнер также пояснил, что снимки делались один раз в секунду, а затем были собраны в видеоролик в режиме timelapse - 25 кадров в секунду. Объекты появляются на 9-12 секундах, а реальное время их наблюдения составляет 52 секунды.

- Информация доведена до руководства Госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа, - отметил космонавт.

Иван Вагнер прибыл на МКС 9 апреля этого года. На станции выполняет обязанности бортинженера в составе экипажа из космонавта Анатолия Иванишина и астронавта NASA Криса Кэссиди.

Общество Космос РГ-Видео

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