Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видеоролик с Полярным сиянием, где помимо явления запечатлены пять неизвестных летающих объектов.

Кадры были сделаны с Международной космической станции во время пролета между Антарктидой и Австралией. По словам космонавта, пять объектов пролетели параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Вагнер также пояснил, что снимки делались один раз в секунду, а затем были собраны в видеоролик в режиме timelapse - 25 кадров в секунду. Объекты появляются на 9-12 секундах, а реальное время их наблюдения составляет 52 секунды.

- Информация доведена до руководства Госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа, - отметил космонавт.

Иван Вагнер прибыл на МКС 9 апреля этого года. На станции выполняет обязанности бортинженера в составе экипажа из космонавта Анатолия Иванишина и астронавта NASA Криса Кэссиди.